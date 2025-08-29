Indonesier protestieren gegen Luxus für Politiker

Der Tod des Fahrers löste landesweite Empörung aus. Studierende kündigten für Freitag eine Protestaktion gegen Polizeigewalt an. „Wir können nicht ändern, was passiert ist. Aber wir übernehmen die Verantwortung dafür“, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den Fahrer des gepanzerten Fahrzeugs werde nun ermittelt. Alle sieben Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden, hieß es. Staatspräsident Prabowo sagte in einer Videobotschaft, er sei schockiert und enttäuscht über das exzessive Vorgehen der Polizei. Er rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren und der Regierung zu vertrauen. Es werde eine Untersuchung geben.