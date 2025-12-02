Vorteilswelt
Liegt einiges im Argen

Ausschuss soll Hongkonger Inferno untersuchen

Ausland
02.12.2025 12:30

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in Hongkong mit mehr als 150 Todesopfern hat Regierungschef John Lee eine Untersuchung des Unglücks durch einen unabhängigen Ausschuss angekündigt.

0 Kommentare

Nun soll ein Gremium „eine umfassende und tiefgreifende Prüfung“ vornehmen, um Praktiken in der Baubranche zu ändern und „ähnliche Tragödien in der Zukunft“ zu verhindern, erklärte Lee am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Die Leitung der Kommission soll ein Richter übernehmen.

Die Behörden hätten im Zusammenhang mit dem Großbrand einige Fehlleistungen festgestellt, führte Lee gegenüber der Nachrichtenagentur AFP aus. Daher seien Reformen in den Bereichen Bau, Instandhaltung, Sicherheit und Aufsicht notwendig. „Wir müssen entschieden vorgehen, um sicherzustellen, dass alle diese Schlupflöcher gestopft werden, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können“, betonte Lee.

Es wurden bereits 14 Menschen im Zusammenhang mit dem Feuer festgenommen.
Es wurden bereits 14 Menschen im Zusammenhang mit dem Feuer festgenommen.(Bild: AFP/-)

Die Ermittlungen ergaben, dass ein Teil der Schutznetze, die bei der Renovierung der Hochhäuser genutzt wurden, nicht den Feuerschutzstandards entsprachen. Außerdem waren für die Renovierungsarbeiten Bambusgerüste errichtet worden.

Die Metropole ist nach wie vor in einer Schock-Starre gefangen.
Die Metropole ist nach wie vor in einer Schock-Starre gefangen.(Bild: AFP/TOMMY WANG)

Bisher 14 Festnahmen
In der chinesischen Sonderverwaltungszone und ehemaligen britischen Kronkolonie ist es politische Praxis, für aufwendige Überprüfungsverfahren Untersuchungsausschüsse einzusetzen, die in der Regel von einem Richter geleitet werden. Wegen der Brandkatastrophe haben die Polizei und die Anti-Korruptionsbehörde bereits gemeinsame Ermittlungen eingeleitet, die zu 14 Festnahmen führten, davon 13 wegen Tötungsvorwürfen.

Der 15 Jahre alte Pudel Jason konnte von Feuerwehrmännern aus den Flammen gerettet werden.
Der 15 Jahre alte Pudel Jason konnte von Feuerwehrmännern aus den Flammen gerettet werden.(Bild: AFP/PETER PARKS)

„Die verantwortlichen Schuldigen haben versucht, nicht den Standards entsprechende Schutznetze mit ordentlichen Netzen zu mischen, um die Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden zu täuschen“, so Lee. Die Beschuldigten bezeichnete der Hongkonger Regierungschef als „böse“.

Für Angehörige der Verstorbenen wurde am Ort der Katastrophe eine eigene Zeremonie durchgeführt.
Für Angehörige der Verstorbenen wurde am Ort der Katastrophe eine eigene Zeremonie durchgeführt.(Bild: AP/Ng Han Guan)

Fragen nach Verantwortung
Die Brandkatastrophe hatte bei den Hongkongern nicht nur Trauer und Bestürzung ausgelöst, sondern auch Fragen nach der Verantwortung für das Unglück. Medienberichten zufolge wurden allerdings mehrere Menschen, die offen eine Untersuchung forderten, wegen Aufwiegelung festgenommen, darunter der 24-jährige Student Miles Kwan, der dazu für eine Petition geworben hatte. Auch der frühere Bezirksstadtrat Kenneth Cheung und ein weiterer Beschuldigter wurden Medienberichten zufolge von der Polizei abgeführt. Cheung erklärte später auf Facebook, er sei gegen Kaution wieder freigekommen.

Regierungschef Lee antwortete auf eine Frage von AFP nach diesen Festnahmen, er werde „keinerlei Vergehen tolerieren, insbesondere Vergehen, die die Tragödie ausnutzen, mit der wir es jetzt zu tun haben“. Zudem wies er Mutmaßungen zurück, die für Sonntag geplanten Hongkonger Legislativratswahlen würden wegen des Großbrands verschoben.

Lesen Sie auch:
Seit Jahrzehnten sind die explodierenden Immobilienpreise und die katastrophalen Wohnbedingungen ...
Hongkong unter Druck
Flammeninferno wegen Profitgier und Nachlässigkeit
27.11.2025
Riesige Anteilnahme
Hongkong: Häuser „brannten rot und mein Herz auch“
27.11.2025

Botschaften der Betroffenheit
In einem U-Bahn-Tunnel in der Nähe des Unglücksorts wurden viele Botschaften der Betroffenheit in Form bunter Klebezettel hinterlassen. Derartige Wände waren auch in der Hochphase der Pro-Demokratie-Proteste in Hongkong 2019 entstanden. Als AFP-Reporter am Dienstagnachmittag (Ortszeit) zu der improvisierten Gedenkstätte zurückkehrten, waren die Klebezettel entfernt. Allerdings waren neue auf Wänden, Pfählen und Bänken aufgetaucht.

