Das sind die Gründe

Österreich ist derzeit wieder eine echte Skimacht

Ski Alpin
09.12.2025 12:30
Vincent Kriechmayr gewann in Beaver Creek den Super-G. Raphael Haaser (re.) belegte Platz drei. ...
Vincent Kriechmayr gewann in Beaver Creek den Super-G. Raphael Haaser (re.) belegte Platz drei. Da jubelte das ganze Team. Generell ist Österreich in diesem Winter derzeit wieder eine Skimacht.(Bild: AP/John Locher)

„Wir können mit der Nordamerika-Tour sehr zufrieden sein – der Siegeswille war zu spüren, das taugt mir“, strahlt Österreichs Alpinchef Christian Mitter. Stefan Brennsteiner feierte seinen Premierensieg in Copper, Vincent Kriechmayr gewann in Beaver Creek. Julia Scheib triumphierte in Mont Tremblant. Womit das ÖSV-Team schon zu Beginn des Olympia-Winters bei vier Siegen steht – in der gesamten letzten Saison waren es fünf. 

Nach dem Riesentorlauf in Beaver Creek herrschte Hektik, zog es den Herren-Tross zum Flughafen – alle wollten schnell heim. Klar, die Zeit ist rar, am Samstag wartet Val d’ lsere. Einzig Alpinchef Christian Mitter blieb zurück, er betreut diese Woche vier junge Athleten, um deren FIS-Punkte bei den Nor-Am-Rennen zu verbessern.

