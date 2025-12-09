Österreich ist derzeit wieder eine echte Skimacht

„Wir können mit der Nordamerika-Tour sehr zufrieden sein – der Siegeswille war zu spüren, das taugt mir“, strahlt Österreichs Alpinchef Christian Mitter. Stefan Brennsteiner feierte seinen Premierensieg in Copper, Vincent Kriechmayr gewann in Beaver Creek. Julia Scheib triumphierte in Mont Tremblant. Womit das ÖSV-Team schon zu Beginn des Olympia-Winters bei vier Siegen steht – in der gesamten letzten Saison waren es fünf.