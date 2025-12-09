Österreich ist derzeit wieder eine echte Skimacht

„Wir können mit der Nordamerika-Tour sehr zufrieden sein – der Siegeswille war zu spüren, das taugt mir“, strahlt Österreichs Alpinchef Christian Mitter. Stefan Brennsteiner feierte seinen Premierensieg in Copper, Vincent Kriechmayr gewann in Beaver Creek. Julia Scheib triumphierte in Mont Tremblant. Womit das ÖSV-Team schon zu Beginn des Olympia-Winters bei vier Siegen steht – in der gesamten letzten Saison waren es fünf.
Nach dem Riesentorlauf in Beaver Creek herrschte Hektik, zog es den Herren-Tross zum Flughafen – alle wollten schnell heim. Klar, die Zeit ist rar, am Samstag wartet Val d’ lsere. Einzig Alpinchef Christian Mitter blieb zurück, er betreut diese Woche vier junge Athleten, um deren FIS-Punkte bei den Nor-Am-Rennen zu verbessern.
