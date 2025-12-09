Er soll Coach Xabi Alonso bei Real Madrid ersetzen

Bereits bei Leverkusen im Gespräch

Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Rechtsverteidiger als Nachfolger von Alonso gehandelt wird. Nach dessen Abschied aus Leverkusen kursierte bereits der Name Arbeloa rund um die Frage, wer die „Werkself“ übernehmen soll. Der Klub entschied sich damals allerdings für Erik ten Hag, der seinen Posten mittlerweile wieder los ist. Hat Arbeloa bei Real mehr Glück?