Überraschender Name

Er soll Coach Xabi Alonso bei Real Madrid ersetzen

La Liga
09.12.2025 10:56
War‘s das für Xabi Alonso?
War‘s das für Xabi Alonso?(Bild: AP/Joan Monfort)

Im Falle einer Entlassung von Cheftrainer Xabi Alonso will „The Athletic“ bereits herausgefunden haben, wer in die Fußstapfen des Basken treten soll. Den Namen dürften die wenigsten auf dem Zettel gehabt haben ...

Spanischen Medienberichten zufolge soll Reals Champions-League-Spiel gegen Manchester City über Alonsos Zukunft entscheiden. Bei einer Niederlage müsse der 44-Jährige seine Koffer packen, heiß es.

Lesen Sie auch:
Real-Trainer Xabi Alonso muss um seinen Job zittern.
Aus in Madrid droht
Fliegt Real-Coach Xabi Alonso bereits diese Woche?
09.12.2025

In puncto Nachfolger könnten sich die „Königlichen“ in ihren eigenen Reihen bedienen. Alvaro Arbeloa, seit Mai Coach der zweiten Mannschaft, soll angeblich das Training der Profis übernehmen.

Bereits bei Leverkusen im Gespräch
Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Rechtsverteidiger als Nachfolger von Alonso gehandelt wird. Nach dessen Abschied aus Leverkusen kursierte bereits der Name Arbeloa rund um die Frage, wer die „Werkself“ übernehmen soll. Der Klub entschied sich damals allerdings für Erik ten Hag, der seinen Posten mittlerweile wieder los ist. Hat Arbeloa bei Real mehr Glück?

