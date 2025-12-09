Er soll Coach Xabi Alonso bei Real Madrid ersetzen

Im Falle einer Entlassung von Cheftrainer Xabi Alonso will „The Athletic“ bereits herausgefunden haben, wer in die Fußstapfen des Basken treten soll. Den Namen dürften die wenigsten auf dem Zettel gehabt haben ...
Spanischen Medienberichten zufolge soll Reals Champions-League-Spiel gegen Manchester City über Alonsos Zukunft entscheiden. Bei einer Niederlage müsse der 44-Jährige seine Koffer packen, heiß es.
In puncto Nachfolger könnten sich die „Königlichen“ in ihren eigenen Reihen bedienen. Alvaro Arbeloa, seit Mai Coach der zweiten Mannschaft, soll angeblich das Training der Profis übernehmen.
Bereits bei Leverkusen im Gespräch
Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Rechtsverteidiger als Nachfolger von Alonso gehandelt wird. Nach dessen Abschied aus Leverkusen kursierte bereits der Name Arbeloa rund um die Frage, wer die „Werkself“ übernehmen soll. Der Klub entschied sich damals allerdings für Erik ten Hag, der seinen Posten mittlerweile wieder los ist. Hat Arbeloa bei Real mehr Glück?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.