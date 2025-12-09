Fliegt Real-Coach Xabi Alonso bereits diese Woche?

Endet Xabi Alonsos Zeit als Trainer von Real Madrid nach nicht einmal einem halben Jahr? Wie „El Mundo“ berichtet, sollen sich Klub-Präsident Florentino Perez und Geschäftsführer Jose Angel Sanchez nach der Heimniederlage gegen Celta Vigo zusammengesetzt haben, um über die Zukunft des Spaniers zu beraten.
Die beiden Funktionäre sollen sich darauf geeinigt haben, Alonso noch eine Chance zu geben. Aber: Das Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Mittwoch soll seine letzte Chance sein. Der Baske müsse sein Team zu einem Sieg führen, will er auch in den kommenden Wochen auf der Trainerbank der „Königlichen“ Platz nehmen.
Im Juni hatte Alonso den Trainerposten von Carlo Ancelotti übernommen und Real bei der Klub-WM bis ins Halbfinale geführt. Nach einem starken Saisonstart geriet die Mannschaft zuletzt jedoch immer mehr ins Wanken, auch teamintern soll der Haussegen schief hängen. Kann Alonso das Ruder noch einmal herumreißen, oder wird der 44-Jährige bereits diese Woche seine Koffer packen müssen?
