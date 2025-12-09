Fliegt Real-Coach Xabi Alonso bereits diese Woche?

Die beiden Funktionäre sollen sich darauf geeinigt haben, Alonso noch eine Chance zu geben. Aber: Das Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Mittwoch soll seine letzte Chance sein. Der Baske müsse sein Team zu einem Sieg führen, will er auch in den kommenden Wochen auf der Trainerbank der „Königlichen“ Platz nehmen.