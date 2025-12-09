Helm genervt: „Verfolgt uns schon gesamte Saison“

Letzte „Challenge“ Sturm

So fiel die Austria aber nun sechs Runden vor der Abrechnung unter den ominösen Strich in der Tabelle, ist nur Siebenter. Und am Sonntag kommt Meister Sturm Graz nach Wien-Favoriten. Fischer: „Wir sind selbstkritisch, analysieren. Und die Challenge wird gegen Sturm natürlich nicht leichter, aber wir nehmen sie an.“ Immerhin kommt mit den Grazern aber ein „Lieblingsgegner“: Die Austria ist gegen Sturm sechs Spiele ungeschlagen, siegte zuletzt sogar dreimal in Serie.