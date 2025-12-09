Zwischen Wolke 7 & Krise, zwischen Himmel & Hölle

Oliver Glasner nimmt mit Crystal Palace Kurs Richtung Königsklasse. Liverpool streicht Star Mo Salah aus dem Kader.
„Wir sind gut beraten, am Boden zu bleiben, das ist nur eine Momentaufnahme“, versucht Palace-Coach Oliver Glasner auf die Euphoriebremse zu treten. Was in Südlondon derzeit nur schwer möglich ist. Die „Eagles“ schweben nämlich auf Wolke sieben, kletterten in der Premier-League-Tabelle auf Rang vier – und somit auf einen Champions-League-Platz.
Ausgerechnet Verteidiger Marc Guehi sorgte beim jüngsten 2:1 gegen Fulham für das späte Siegtor. Glasners Kapitän war sich ja eigentlich schon mit Liverpool einig. Ehe sein Transfer auf der Zielgeraden platzte. „Ich habe viele Fußballer trainiert, aber sein Spielverständnis ist außergewöhnlich“, lobt Glasner.
„Im Stich gelassen“
Apropos Liverpool. Der englische Meister erlebt nicht nur sportlich aktuell einen Höllenritt. Superstar Mo Salah, der beim 3:3 in Leeds nur auf der Bank geschmort hatte, schoss in einem Interview scharf gegen den eigenen Klub und Trainer, fühlte sich vom Verein nach erneuter Nichtberücksichtigung „im Stich gelassen“. Und wurde deswegen aus dem Kader für das heutige Duell in der Champions League bei Inter Mailand gestrichen.
In einer Woche fliegt der Angreifer mit Ägypten zum Afrika-Cup nach Marokko. Laut Medienberichten soll der 33-Jährige (verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bis 2027) danach abgegeben werden – die Saudi-Klubs stehen bereits Schlange. United-Legende und TV-Experte Wayne Rooney hat zur Causa eine klare Meinung: „Salah zerstört sein Vermächtnis, wird seine Aussagen bereuen …“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.