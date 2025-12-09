Vorteilswelt
Premier League:

Zwischen Wolke 7 & Krise, zwischen Himmel & Hölle

Premier League
09.12.2025 06:48
Ein starkes Team: Palace-Coach Glasner (li.) mit Kapitän Guehi.
Ein starkes Team: Palace-Coach Glasner (li.) mit Kapitän Guehi.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Oliver Glasner nimmt mit Crystal Palace Kurs Richtung Königsklasse. Liverpool streicht Star Mo Salah aus dem Kader.

„Wir sind gut beraten, am Boden zu bleiben, das ist nur eine Momentaufnahme“, versucht Palace-Coach Oliver Glasner auf die Euphoriebremse zu treten. Was in Südlondon derzeit nur schwer möglich ist. Die „Eagles“ schweben nämlich auf Wolke sieben, kletterten in der Premier-League-Tabelle auf Rang vier – und somit auf einen Champions-League-Platz.

Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Ausgerechnet Verteidiger Marc Guehi sorgte beim jüngsten 2:1 gegen Fulham für das späte Siegtor. Glasners Kapitän war sich ja eigentlich schon mit Liverpool einig. Ehe sein Transfer auf der Zielgeraden platzte. „Ich habe viele Fußballer trainiert, aber sein Spielverständnis ist außergewöhnlich“, lobt Glasner.

„Im Stich gelassen“
Apropos Liverpool. Der englische Meister erlebt nicht nur sportlich aktuell einen Höllenritt. Superstar Mo Salah, der beim 3:3 in Leeds nur auf der Bank geschmort hatte, schoss in einem Interview scharf gegen den eigenen Klub und Trainer, fühlte sich vom Verein nach erneuter Nichtberücksichtigung „im Stich gelassen“. Und wurde deswegen aus dem Kader für das heutige Duell in der Champions League bei Inter Mailand gestrichen.

Lesen Sie auch:
Liverpool-Coach Arne Slot
Salah vor dem Aus?
Slot bricht Schweigen: „Ich habe keine Ahnung“
08.12.2025
Nach Frust-Interview
Ärger um Salah: Liverpool zieht Konsequenzen!
08.12.2025

In einer Woche fliegt der Angreifer mit Ägypten zum Afrika-Cup nach Marokko. Laut Medienberichten soll der 33-Jährige (verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bis 2027) danach abgegeben werden – die Saudi-Klubs stehen bereits Schlange. United-Legende und TV-Experte Wayne Rooney hat zur Causa eine klare Meinung: „Salah zerstört sein Vermächtnis, wird seine Aussagen bereuen …“

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
