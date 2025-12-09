Zwischen Wolke 7 & Krise, zwischen Himmel & Hölle

„Wir sind gut beraten, am Boden zu bleiben, das ist nur eine Momentaufnahme“, versucht Palace-Coach Oliver Glasner auf die Euphoriebremse zu treten. Was in Südlondon derzeit nur schwer möglich ist. Die „Eagles“ schweben nämlich auf Wolke sieben, kletterten in der Premier-League-Tabelle auf Rang vier – und somit auf einen Champions-League-Platz.