Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Letzter Test steht an

WAC und Stürmer gehen wieder getrennte Wege

Kärnten
25.01.2026 05:57
So ausgelassen wollen Dejan Zukic (Mi.) und die Wolfsberger auch im Frühjahr feiern.
So ausgelassen wollen Dejan Zukic (Mi.) und die Wolfsberger auch im Frühjahr feiern.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

Mit einem Testlauf daheim in der Lavanttal-Arena (wenn es der Schneefall zulässt!) gegen Sloweniens Erstligisten NK Aluminj beschließt der Bundesliga-Achte WAC am Sonntag seine Vorbereitung auf die Rückrunde. Personell stehen zwei Abgänge an – darunter ist  auch ein Stürmer, der im September mit viel Vorschusslorbeeren gekommen war.

0 Kommentare

Der Countdown läuft! Exakt eine Woche vorm mit Hochspannung erwarteten Cup-Viertelfinale gegen Salzburg absolviert der WAC heute seinen fünften und letzten Test: Aluminji, nach dem Herbst in der slowenischen Zehner-Liga auf Platz sechs, rückt an (Lavanttal-Arena, 17).

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
204.996 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
140.711 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
112.935 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Letzter Test steht an
WAC und Stürmer gehen wieder getrennte Wege
Krone Plus Logo
Grubor zu Grafenstein
Unterhaus-Kicker geht zu Champions-League-Sieger
„Nur Ja heißt Ja“
Narrengilde setzt Zeichen gegen sexuelle Gewalt
Story geht ans Herz
Acht Monate allein im Wald: Minischwein gerettet
ÖBB-Großbaustellen
Krumpendorf ist kräftig unter den Zug gekommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf