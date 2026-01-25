WAC und Stürmer gehen wieder getrennte Wege

Mit einem Testlauf daheim in der Lavanttal-Arena (wenn es der Schneefall zulässt!) gegen Sloweniens Erstligisten NK Aluminj beschließt der Bundesliga-Achte WAC am Sonntag seine Vorbereitung auf die Rückrunde. Personell stehen zwei Abgänge an – darunter ist auch ein Stürmer, der im September mit viel Vorschusslorbeeren gekommen war.