WAC und Stürmer gehen wieder getrennte Wege

Arnie knallhart: „Aufgeben darf nie Option sein!“
Kitz-„Krone“-Interview
Mit einem Testlauf daheim in der Lavanttal-Arena (wenn es der Schneefall zulässt!) gegen Sloweniens Erstligisten NK Aluminj beschließt der Bundesliga-Achte WAC am Sonntag seine Vorbereitung auf die Rückrunde. Personell stehen zwei Abgänge an – darunter ist auch ein Stürmer, der im September mit viel Vorschusslorbeeren gekommen war.
Der Countdown läuft! Exakt eine Woche vorm mit Hochspannung erwarteten Cup-Viertelfinale gegen Salzburg absolviert der WAC heute seinen fünften und letzten Test: Aluminji, nach dem Herbst in der slowenischen Zehner-Liga auf Platz sechs, rückt an (Lavanttal-Arena, 17).
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.