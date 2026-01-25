Feller und Co.: So gehen‘s unsere Slalom-Asse an

Slalom-Time in Kitzbühel! Vor dem berüchtigten Rennen am Ganslernhang statteten die ÖSV-Asse Manuel Feller, Michael Matt, Adrian Pertl und Simon Rueland dem „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel einen Besuch ab und sinnierten dabei im Gespräch mit Moderator Michael Fally über ihre Pläne für das Rennen (alles im Video oben).