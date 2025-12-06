Puck traf den Kopf: Schiri musste ins Krankenhaus

In der Division I bleibt Althofen weiter makellos! Daheim knallte man Velden klar mit 6:0 ab. Dabei hatte Schiri Dominik Wuntschek großes Pech. Ein Puck schlug bei ihm im Kopf ein, er musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Autsch! In der Division I mussten sich Althofen und Velden ab der 25. Minute nur mit zwei statt drei Unparteiischen begnügen. Denn Schiri Dominik Wuntschek knallte der Puck auf den Kopf.
Im Krankenhaus genäht
„Er hat richtig stark geblutet, hatte ein Loch im Ohr. Unser Notfallsanitäter versorgte ihn gleich, im Krankenhaus wurde er dann genäht“, erzählt Althofen-Boss Karl Weitensfelder.
Klarer 6:0-Erfolg
Wuntscheks Assistenten Daniel Holzer und Anja Klemm übernahmen danach die Leitung. Aufs Match hatte der Vorfall aber keinen Einfluss. Weil Althofen wie die Feuerwehr loslegte, nach fünf Minuten bereits mit 3:0 führte. Mit dem 6:0-Erfolg bleibt man weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.