Kein Witterungsschutz

Fahrgäste werden „im Regen stehen gelassen“

Niederösterreich
06.12.2025 19:00
Das provisorische wetterschützende Häuschen wird abgebaut, und die Fahrgäste müssen im Regen auf ...
Das provisorische wetterschützende Häuschen wird abgebaut, und die Fahrgäste müssen im Regen auf die Züge warten.(Bild: privat)

Am Bahnhof in Silberwald bei Strasshof im Bezirk Gänserndorf (NÖ) gibt es ab nächster Woche zwei neue Bahnsteige. Während des Umbau fehlt kurze Zeit das Bahnhofs-Wartehäuschen...

0 Kommentare

Kalter Wind, Regen und hin und wieder Schneeflocken: wer täglich auf einen Zug wartet, ist froh, wenn er im warmen Bahnhofsgebäude warten kann. Das wird aber gerade komplett umgebaut in Silberwald bei Strasshof. Provisorisch wurde ein Pressholz-Häuschen aufgestellt. Als sich ein Fahrgast vor einigen Tagen unterstellen wollte, traute sie ihren Augen nicht: zwei Bauarbeiter waren dabei, es abzubauen – obwohl die überdachten neuen Bahnsteige noch nicht zugänglich sind.

So mussten die Fahrgäste dieser Tage ohne Witterungsschutz auf die Züge warten. „Sogar die Arbeiter haben den Kopf geschüttelt“, erzählt die Frau der „Krone“. Es ist nicht das erste Mal, dass Bahnhofs-Umau in Silberwald Chaos ausbricht: Vor einem Jahr wurde als Übergang eine Holzrampe aufgestellt, die viel zu steil war. Das auch mitten in der kalten Jahreszeit, in der eine Rampe schon mal eisig werden kann. Der teils als „Todesrampe“ titulierte Zugang wurde dann von den ÖBB gesperrt.

Ein Vorschau Bild: so soll der Bahnhof dann samt neuer Unterführung im Frühjahr 2026 aussehen.
Ein Vorschau Bild: so soll der Bahnhof dann samt neuer Unterführung im Frühjahr 2026 aussehen.(Bild: MGM Schönkirchen-Reyersdorf)

ÖBB: „Nur wenige Tage ohne Schutz“
ÖBB-Sprecher Christopher Seif betont, dass „bei den Arbeiten in Silberwald bei laufendem Bahnbetrieb und damit einem engen Zeitkorsett“ gearbeitet werde. Damit die Fahrgäste nicht im Gefahrenbereich der Baustelle geraten, werden die Arbeiten zeitlich um die Zugfahrten gelegt. Für die wenigen Tage ohne Witterungsschutz entschuldigt man sich. Im Rahmen des Umbaus soll der Bahnhof einen modernen Anstrich bekommen: barrierefreie Unterführung, zwei Aufladestationen für Elektroautos, um den Pendlern mehr Flexibilität und Bequemlichkeit zu bieten. Laut ÖBB sollen die Arbeiten im Frühjahr 2026 fertig sein. 

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Niederösterreich

