Fahrgäste werden „im Regen stehen gelassen“

So mussten die Fahrgäste dieser Tage ohne Witterungsschutz auf die Züge warten. „Sogar die Arbeiter haben den Kopf geschüttelt“, erzählt die Frau der „Krone“. Es ist nicht das erste Mal, dass Bahnhofs-Umau in Silberwald Chaos ausbricht: Vor einem Jahr wurde als Übergang eine Holzrampe aufgestellt, die viel zu steil war. Das auch mitten in der kalten Jahreszeit, in der eine Rampe schon mal eisig werden kann. Der teils als „Todesrampe“ titulierte Zugang wurde dann von den ÖBB gesperrt.