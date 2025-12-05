Vorteilswelt
Fußball-WM 2026

Wir gegen Messi | Machbar, drei Punkte Pflicht

Arnautović gegen Messi: Was will man mehr?
Arnautović gegen Messi: Was will man mehr?(Bild: Krone KREATIV/AFP/ LUIS ROBAYO, Mario Urbantschitsch)

Lange mussten sich Österreichs Fans gestern bei der langatmigen, bizarren Auslosungs-Show von FIFA-Präsident Gianni Infantino mit US-Präsident Donald Trump gedulden, aber das Warten sollte sich lohnen: Die rot-weiße-rote Rückkehr auf die größte Bühne des Weltsports nach 28 Jahren wird zu einem Spektakel. Ein Traumlos, die Rangnick-Truppe darf sich auf ein Duell mit Weltmeister Argentinien freuen. Zudem gibt es mit Jordanien und Algerien machbare Gegner. Alle drei Gruppenspiele steigen in den USA. Und wie analysiert es „Krone“-Kolumnist und Österreichs Jahrhundert-Kicker Herbert Prohaska treffend?

Drei Punkte Pflicht. „Als Shaquille O‘Neal gestern das Los Argentinien zog, setzte bei mir auch ein bisschen das Zittern ein: Denn nach dem Weltmeister aus Topf 1 hatte ich die Befürchtung, dass weitere Kracher auf uns zukommen, die Gruppe J nur schwer zu bewältigen sein wird. Am Ende konnten wir alle aufatmen: Die weiteren Gegner Algerien und Jordanien dürfen wir keinesfalls unterschätzen, doch damit sind wohl große Chancen da, den Aufstieg zu schaffen, sich für die Runde der letzten 32 zu qualifizieren. Gegen Lionel Messi bei einer WM-Endrunde auflaufen zu dürfen, da wird für jeden unserer Kicker ein großer Traum wahr. Bei Algerien wurden bei mir sofort Erinnerungen an die WM-Endrunde 1982 in Spanien wach: Da siegten wir in Oviedo gegen die Afrikaner in der Gruppenphase mit 2:0, fixierten Schachner und Krankl nach der Pause den Sieg. Ein Riesenschritt für uns damals in Richtung Aufstieg, auch wenn dieser dann letztlich durch die „Schande von Gijon“ überschattet wurde. Mit Vladimir Petkovic haben sie einen Bosnier als Teamchef, der uns beim jüngsten 1:1 in Wien gegen seine Landsleute vermutlich verfolgt haben wird. Jordanien ist der große Unbekannte, erstmals bei einer WM. Es soll nicht überheblich klingen: Doch wollen wir weiterkommen, sind da drei Punkte auf jeden Fall Pflicht!“

Da hat er wohl recht, unser Jahrhundert-Kicker. 

Genießen Sie mit der „Krone“ außerdem unser 12-seitiges Sonder-E-Paper mit den Porträts unserer WM-Gegner und natürlich alle News, Reportagen und Hintergründe um Österreichs hoffentlich traumhaft verlaufendes WM-Sommermärchen. Es würde uns allen guttun.

Kommen Sie gut durch den Samstag!

