Ski-Mekka Schladming

Neue Hotels und Lifte: Eine Region baut weiter aus

Steiermark
02.12.2025 06:00
Landeshauptmann Mario Kunasek, Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Stadtchef Hermann Trinker und Co. ...
Landeshauptmann Mario Kunasek, Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Stadtchef Hermann Trinker und Co. bei der Gondel-Eröffnung(Bild: Sepp Pail)

Nächste Millioneninvestition in der steirischen Ski-Hochburg Schladming: Am Montag wurden die neuen Seilbahnen zwischen Hauser Kaibling und der Planai eröffnet. Dazu gibt’s auch noch prominente „Zugänge“ im Hotel-Sektor.

0 Kommentare

Mit dem Dreier-Konzert der Backstreet Boys zum Opening ab Freitag katapultiert sich die Region Schladming-Dachstein in die absolute Elite der europäischen Skigebiete. Und pünktlich zum Mega-Spektakel kann die obersteirische WM-Stadt mit allerhand Neuerungen aufwarten.

Kein Jahr ohne Millioneninvestitionen in die Infrastruktur: Heuer wurden stolze 31 Millionen Euro in die neue Skischaukel zwischen dem Hauser Kaibling und der Planai investiert. Eine neue Zehner-Gondel auf Hauser Seite und ein Achter-Sessellift auf Schladminger – knapp 3000 Gäste können nun bequem von einem auf den anderen Ski-Berg gondeln. „Mit der Eröffnung dieser beiden Seilbahnen, echten Prunkstücken, veredeln wir den Wintertourismus in der gesamten Region“, freut sich Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ).

Hotel Wollée: In Schladming, in Wurfweite zum Zielstadion, haben ebenfalls am Montag Bernadette und Reini Schütter ihr neues Boutique-Hotel eröffnet. „Anfang April haben wir mit dem Bau begonnen – jetzt haben wir die Punktlandung zum Opening geschafft und sind fertig. Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste“, lächelt die Chefin.

Bernadette und Reini Schütter eröffneten am Montag ihr Wollée.
Bernadette und Reini Schütter eröffneten am Montag ihr Wollée.(Bild: Sepp Pail)

Für das Eröffnungswochenende sind die 32 Zimmer bereits ausgebucht. Auf die Gäste warten allerlei Annehmlichkeiten wie Sauna-Landschaft, beheizter Außenpool, Après-Ski-Bar und Restaurant. „Besonders stolz sind wir darauf, dass mehr als 80 Prozent unserer Mitarbeiter aus der Region kommen“, sagt Schütter.

Hotel Zirngast: Eine besonders emotionale (Wieder-)Eröffnung gab es auch für das Haus Zirngast. Nachdem das Hotel im November 2024 niedergebrannt war, mussten Andrea und Marcel ihr Lebenswerk gänzlich neu aufbauen.

Bürgermeister Hermann Trinker gratulierte Marcel Zirngast zur Wiedereröffnung.
Bürgermeister Hermann Trinker gratulierte Marcel Zirngast zur Wiedereröffnung.(Bild: Marc Stickler)

An Aufgeben war nicht zu denken, stattdessen bauten sie noch ein Stockwerk drauf. Das neu renovierte Hotel bietet 43 Zimmer. Gelebt wird das Konzept „Hygge auf gut Steirisch“ – man orientiert sich also an der dänischen Gemütlichkeit.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
