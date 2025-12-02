Neue Hotels und Lifte: Eine Region baut weiter aus

Kein Jahr ohne Millioneninvestitionen in die Infrastruktur: Heuer wurden stolze 31 Millionen Euro in die neue Skischaukel zwischen dem Hauser Kaibling und der Planai investiert. Eine neue Zehner-Gondel auf Hauser Seite und ein Achter-Sessellift auf Schladminger – knapp 3000 Gäste können nun bequem von einem auf den anderen Ski-Berg gondeln. „Mit der Eröffnung dieser beiden Seilbahnen, echten Prunkstücken, veredeln wir den Wintertourismus in der gesamten Region“, freut sich Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ).