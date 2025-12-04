Heimbetreiber fordern mehr Geld vom Land Kärnten

Die Situation in den KV-Verhandlungen ist angespannt, denn auch die Heimbetreiber stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand: „Neun von zehn Heimbetreibern bilanzieren bereits seit Jahren negativ, das Land hat den Sockelbetrag seit einem Jahrzehnt nicht angemessen valorisiert“, kritisiert Guntram Jilka, Wirtschaftskammer-Fachgruppen-Geschäftsführer der Gesundheitsbetriebe. Er fordert eine Anhebung des Sockelbetrages, mit dem das Land sich an der Finanzierung der Pflege in Kärnten beteiligt.