Streik: Sozialwirtschaft legte Arbeit nieder

Nächster Streik schon angekündigt, „aber wir warten ab“

Noch diese Woche finden in mehreren Einrichtungen Betriebsversammlungen statt, bei denen weitere Streikmaßnahmen beschlossen werden. Die nächste KV-Verhandlungsrunde ist für den 11. Dezember angesetzt. Kommt es auch dort zu keiner Einigung, kündigt die Gewerkschaft bereits die nächste Eskalationsstufe an: „Am 16. Dezember soll eine größere Aktion im öffentlichen Raum folgen. Aber wenn ein Abschluss kommt, kommt ein Abschluss", zeigt sich GPA-Pressesprecherin Martina Riolo hoffnungsvoll