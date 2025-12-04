Vorteilswelt
Neuer Betreiber

Falkensteiner übernimmt Campingplatz in Klagenfurt

Kärnten
04.12.2025 17:13
Die Falkensteiner Gruppe übernimmt den Campingplatz am Wörthersee.
Die Falkensteiner Gruppe übernimmt den Campingplatz am Wörthersee.(Bild: Christian Tragner)

Nach der Kündigung des Pachtvertrages waren die Klagenfurter Stadtwerke auf der Suche nach einem neuen Pächter. Jetzt brachte das Unternehmen den Vertrag mit dem Südtiroler Tourismusimperium in trockene Tücher.

Im Zuge des großen Umbaus des Campingplatzes beim Strandbad Klagenfurt waren die Stadtwerke Klagenfurt auch auf der Suche nach einem neuen Pächter. Wie bereits berichtet, gab es zwischen dem Unternehmen und der Falkensteiner Gruppe in der Vergangenheit intensivere Verhandlungen. Nun erhält das Südtiroler Tourismusimperium den Zuschlag und wird den Campingplatz ab 2026 betreiben.

Qualität soll gesteigert werden
„Der Standort direkt am Wörthersee hat enormes Potenzial. Mit einem schrittweisen Modernisierungsplan stellen wir sicher, dass der Platz rasch nutzbar bleibt und gleichzeitig eine nachhaltige Qualitätssteigerung erfährt“, sagt Otmar Michaeler, Vorstand der Falkensteiner Michaeler Tourism Group.

Auch Stadtwerke-Chef Erwin Smole begrüßt die Zusammenarbeit: „Es ist wirklich nötig, den Campingplatz auf den neuesten Stand zu bringen und zukunftsfit zu machen. Mit der Verbesserung des Angebotes geht auch eine touristische Aufwertung einher.“

Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten

Leichte Erholung
Wirtschaftsentwicklung: „Ein zartes Pflänzchen“
Berufe entdecken
Betriebe werben beim Lehrlingscasting um Talente
Bei Griffen-Rast:
Während kulinarischer Pause das E-Auto auftanken
Die Zeit läuft davon
Bestraft statt unterstützt! So spart der Stadtchef
