Falkensteiner übernimmt Campingplatz in Klagenfurt

Im Zuge des großen Umbaus des Campingplatzes beim Strandbad Klagenfurt waren die Stadtwerke Klagenfurt auch auf der Suche nach einem neuen Pächter. Wie bereits berichtet, gab es zwischen dem Unternehmen und der Falkensteiner Gruppe in der Vergangenheit intensivere Verhandlungen. Nun erhält das Südtiroler Tourismusimperium den Zuschlag und wird den Campingplatz ab 2026 betreiben.