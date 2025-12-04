Falkensteiner übernimmt Campingplatz in Klagenfurt

Nach der Kündigung des Pachtvertrages waren die Klagenfurter Stadtwerke auf der Suche nach einem neuen Pächter. Jetzt brachte das Unternehmen den Vertrag mit dem Südtiroler Tourismusimperium in trockene Tücher.
Im Zuge des großen Umbaus des Campingplatzes beim Strandbad Klagenfurt waren die Stadtwerke Klagenfurt auch auf der Suche nach einem neuen Pächter. Wie bereits berichtet, gab es zwischen dem Unternehmen und der Falkensteiner Gruppe in der Vergangenheit intensivere Verhandlungen. Nun erhält das Südtiroler Tourismusimperium den Zuschlag und wird den Campingplatz ab 2026 betreiben.
Qualität soll gesteigert werden
„Der Standort direkt am Wörthersee hat enormes Potenzial. Mit einem schrittweisen Modernisierungsplan stellen wir sicher, dass der Platz rasch nutzbar bleibt und gleichzeitig eine nachhaltige Qualitätssteigerung erfährt“, sagt Otmar Michaeler, Vorstand der Falkensteiner Michaeler Tourism Group.
Auch Stadtwerke-Chef Erwin Smole begrüßt die Zusammenarbeit: „Es ist wirklich nötig, den Campingplatz auf den neuesten Stand zu bringen und zukunftsfit zu machen. Mit der Verbesserung des Angebotes geht auch eine touristische Aufwertung einher.“
