Vorwurf in Brandenburg
Kind soll in Einrichtung missbraucht worden sein
Im deutschen Bundesland Brandenburg soll ein Kind im Maßregelvollzug sexuell missbraucht worden sein. In der gesicherten Einrichtung sind Straftäterinnen und Straftäter mit einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung untergebracht. Wie das Kind dorthin kam, war zunächst nicht klar.
Laut deutschen Medienberichten richtet sich der Vorwurf gegen Patienten, nicht gegen Mitarbeitende der Klinik. Der Vorfall soll sich bereits vor mehreren Monaten ereignet haben. Das deutsche Gesundheitsministerium wurde laut eigener Aussage am 3. November über einen „gravierenden Vorfall im Maßregelvollzug Brandenburg an der Havel“ informiert. Man habe sofort Maßnahmen ergriffen, um den Fall schnell aufzuklären. So sei die betroffene Einrichtung bereits überprüft worden.
„Im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten werden derzeit keine weitgehenden Auskünfte erteilt“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam. Das Gesundheitsministerium erstattete am 10. November Strafanzeige.
Im Maßregelvollzug werden ähnlich wie im Maßnahmenvollzug in Österreich Straftäterinnen und Straftäter mit einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung untergebracht, die nicht oder nur vermindert schuldfähig sind. Die Menschen sollen in der forensischen Psychiatrie behandelt und die Öffentlichkeit vor ihnen beschützt werden. Im Bundesland Brandenburg gibt es zwei solcher Einrichtungen, am Standort Havel können bis zu 131 Patientinnen und Patienten untergebracht werden.
