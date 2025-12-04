Kind soll in Einrichtung missbraucht worden sein

Laut deutschen Medienberichten richtet sich der Vorwurf gegen Patienten, nicht gegen Mitarbeitende der Klinik. Der Vorfall soll sich bereits vor mehreren Monaten ereignet haben. Das deutsche Gesundheitsministerium wurde laut eigener Aussage am 3. November über einen „gravierenden Vorfall im Maßregelvollzug Brandenburg an der Havel“ informiert. Man habe sofort Maßnahmen ergriffen, um den Fall schnell aufzuklären. So sei die betroffene Einrichtung bereits überprüft worden.