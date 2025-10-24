Vorteilswelt
Neueröffnung

Die nachhaltigste PENNY Filiale in ganz Österreich

PENNY
24.10.2025 10:54
Promotion
Das PENNY Team freut sich über die brandneue PENNY Filiale
Das PENNY Team freut sich über die brandneue PENNY Filiale(Bild: RobertHarson)

Da staunten selbst die Ehrengäste nicht schlecht: Mit Gratis-Bier, Wildblumenwiesen und Holzriegelbau feierte PENNY gestern die Eröffnung seiner wohl grünsten Filiale im ganzen Land. Und das mitten im Burgenland!

Die neue Filiale im Betriebsgebiet Jochen 1/2 ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein Vorzeigeprojekt in Sachen Umweltschutz. 135 m³ heimisches Holz, eine Photovoltaikanlage mit 168 Modulen, begrünte Parkflächen und sogar ein Insektenhotel – hier wird Einkaufen zum Naturerlebnis!

Bürgermeister Heinrich Hareter, Filialleiterin Alexandra Csoban-Varju, PENNY Geschäftsführer ...
Bürgermeister Heinrich Hareter, Filialleiterin Alexandra Csoban-Varju, PENNY Geschäftsführer Johannes Greller, PENNY Frischeheldin und Regierungskoordinator Robert Hergovich(Bild: RobertHarson)

"Ein starkes Bekenntnis zu Innovation und regionaler Partnerschaft", lobte Regierungskoordinator Robert Hergovich bei der feierlichen Eröffnung. Auch Bürgermeister Heinrich Hareter, Pfarrer Monsignore Franz Hillinger und das Rote Kreuz waren mit dabei.

Zitat Icon

„Wir bieten unseren Kund:innen besten Service in einer Filiale, die zeigt, wie modern und nachhaltig Diskonter heute sein können.“

Filialleiterin Alexandra Csoban-Varju

Einkaufen mit gutem Gewissen
Die Filiale punktet mit LED-Lichtsystemen von Zumtobel, E-Ladestationen, Fahrrad-Servicestation und einer Heizung, die mit Abwärme betrieben wird – alles mit 100 % Grünstrom! Und das Beste: Von 23. bis 25. Oktober gibt’s nicht nur -10 % Rabatt, sondern auch täglich die Chance auf gratis Einkäufe – direkt an der Kassa verlost!

Die neue PENNY-Filiale in Weiden am See

Adresse
Betriebsgebiet Jochen 1/2, in 7100 Weiden am See
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 7.15 bis 19.00 Uhr
Samstag 7.15 bis 18 Uhr

