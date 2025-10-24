Die nachhaltigste PENNY Filiale in ganz Österreich

Da staunten selbst die Ehrengäste nicht schlecht: Mit Gratis-Bier, Wildblumenwiesen und Holzriegelbau feierte PENNY gestern die Eröffnung seiner wohl grünsten Filiale im ganzen Land. Und das mitten im Burgenland!
Die neue Filiale im Betriebsgebiet Jochen 1/2 ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein Vorzeigeprojekt in Sachen Umweltschutz. 135 m³ heimisches Holz, eine Photovoltaikanlage mit 168 Modulen, begrünte Parkflächen und sogar ein Insektenhotel – hier wird Einkaufen zum Naturerlebnis!
"Ein starkes Bekenntnis zu Innovation und regionaler Partnerschaft", lobte Regierungskoordinator Robert Hergovich bei der feierlichen Eröffnung. Auch Bürgermeister Heinrich Hareter, Pfarrer Monsignore Franz Hillinger und das Rote Kreuz waren mit dabei.
„Wir bieten unseren Kund:innen besten Service in einer Filiale, die zeigt, wie modern und nachhaltig Diskonter heute sein können.“
Filialleiterin Alexandra Csoban-Varju
Einkaufen mit gutem Gewissen
Die Filiale punktet mit LED-Lichtsystemen von Zumtobel, E-Ladestationen, Fahrrad-Servicestation und einer Heizung, die mit Abwärme betrieben wird – alles mit 100 % Grünstrom! Und das Beste: Von 23. bis 25. Oktober gibt’s nicht nur -10 % Rabatt, sondern auch täglich die Chance auf gratis Einkäufe – direkt an der Kassa verlost!
Adresse
Betriebsgebiet Jochen 1/2, in 7100 Weiden am See
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 7.15 bis 19.00 Uhr
Samstag 7.15 bis 18 Uhr