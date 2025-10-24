Die nachhaltigste PENNY Filiale in ganz Österreich

Einkaufen mit gutem Gewissen

Die Filiale punktet mit LED-Lichtsystemen von Zumtobel, E-Ladestationen, Fahrrad-Servicestation und einer Heizung, die mit Abwärme betrieben wird – alles mit 100 % Grünstrom! Und das Beste: Von 23. bis 25. Oktober gibt’s nicht nur -10 % Rabatt, sondern auch täglich die Chance auf gratis Einkäufe – direkt an der Kassa verlost!