Erst Messerraub, dann bei Trafikant entschuldigt

20 Zentimeter großes Küchenmesser in der Hand

Einen kleinen Rucksack in der linken Hand, in dem seine rechte Hand steckte: so stand der Räuber, wie berichtet, direkt vor dem Trafikanten. Er forderte erst zwei Packungen Zigaretten, zückte dann ein 20 Zentimeter großes, vollkommen schwarzes Küchenmesser – und hielt es drohend in Richtung von Andreas Fuchs. Der seine Kassenlade öffnete, aber erklärte, er habe so kurz vor Ladenschluss schon abgerechnet und daher kaum noch Bargeld.

Er gab dem Räuber Fünf-Euro- und Zehn-Euro-Scheine. Der gab sich damit zufrieden, drehte sich noch einmal um. Und sagte: „Es tut mir leid.“