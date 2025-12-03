Nach Kollision mit Frau: Scooter-Fahrer geflüchtet

Ein Unfall mit Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Innsbruck: Eine 22-jährige Frau erlitt beim Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer Verletzungen – der Unbekannte fuhr einfach weiter. Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Zeugenhinweise.
Der Unfall hatte sich bereits am vergangenen Donnerstag, dem 27. November, gegen 11.15 Uhr ereignet, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die 22-jährige Einheimische habe im Bereich Haltestelle „Leipziger Platz“ in Innsbruck die Amraser Straße in Richtung Süden überquert, als es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter-Fahrer kam.
Ermittler hoffen auf Augenzeugen
Die junge Frau kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen zu. Der unbekannte Scooter-Fahrer, der stadtauswärts unterwegs war, setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt und hofft jetzt auf mögliche Augenzeugen.
Zweckdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer: 059 133/7591.
