Nach Kollision mit Frau: Scooter-Fahrer geflüchtet

Der Unfall hatte sich bereits am vergangenen Donnerstag, dem 27. November, gegen 11.15 Uhr ereignet, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die 22-jährige Einheimische habe im Bereich Haltestelle „Leipziger Platz“ in Innsbruck die Amraser Straße in Richtung Süden überquert, als es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter-Fahrer kam.