Benefiz-Adventklänge für die Kinderkrebshilfe

Der Podersdorfer Kulinarik-Tourismus-Gesellschaftsverein lädt auch heuer wieder zu den Benefiz-Weihnachtsklängen am See. Ein Weihnachtsdorf mit mehr als 20 Hütten, verschiedenstem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten wartet heuer bereits zum sechsten Mal auf viele Gäste. Im Gasthaus Kummer gibt es außerdem eine Krippenausstellung.