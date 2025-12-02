Benefiz-Adventklänge für die Kinderkrebshilfe

Vom 6. bis 8. 12. findet in Podersdorf rund um den Gasthof Kummer ein Benefizweihnachtsmarkt statt.
Der Podersdorfer Kulinarik-Tourismus-Gesellschaftsverein lädt auch heuer wieder zu den Benefiz-Weihnachtsklängen am See. Ein Weihnachtsdorf mit mehr als 20 Hütten, verschiedenstem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten wartet heuer bereits zum sechsten Mal auf viele Gäste. Im Gasthaus Kummer gibt es außerdem eine Krippenausstellung.
Kinderprogramm, viel Musik & tolle Stimmung
„Wir haben weiters ein spezielles Kinderprogramm“, so Bernhard und Sascha Kummer. „Am Montag um 16 Uhr gastiert bei uns im Gasthof zum Beispiel die Kasperlkiste.“ Am 6. Dezember um 15.30 Uhr schaut der Nikolaus bei den Benefiz-Weihnachtsklängen am See vorbei, tags darauf gastiert Beppo Calzone um 18.30 Uhr ebendort.
Zu den großen musikalischen Highlights zählen „3Klang“ am Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag „Stromlos“ (19.30 Uhr) und am Montag bereits um 16.30 Uhr „Die Edlseer“.
Das komplette Programm finden Sie online auf podersdorfamsee.at unter Events. Die Benefiz-Weihnachtsklänge werden zu Gunsten der Kinderkrebshilfe veranstaltet. Tanken Sie Adventstimmung und tun Sie Gutes dabei!
