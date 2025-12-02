Vorteilswelt
Podersdorf am See

Benefiz-Adventklänge für die Kinderkrebshilfe

Burgenland
02.12.2025 11:00
Beste Stimmung herrscht bei den Weihnachtsklängen am See eigentlich immer.
Beste Stimmung herrscht bei den Weihnachtsklängen am See eigentlich immer.(Bild: David Pokorny)

Vom 6. bis 8. 12. findet in Podersdorf rund um den Gasthof Kummer ein Benefizweihnachtsmarkt statt. 

Der Podersdorfer Kulinarik-Tourismus-Gesellschaftsverein lädt auch heuer wieder zu den Benefiz-Weihnachtsklängen am See. Ein Weihnachtsdorf mit mehr als 20 Hütten, verschiedenstem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten wartet heuer bereits zum sechsten Mal auf viele Gäste. Im Gasthaus Kummer gibt es außerdem eine Krippenausstellung.

Kinderprogramm, viel Musik & tolle Stimmung
„Wir haben weiters ein spezielles Kinderprogramm“, so Bernhard und Sascha Kummer. „Am Montag um 16 Uhr gastiert bei uns im Gasthof zum Beispiel die Kasperlkiste.“ Am 6. Dezember um 15.30 Uhr schaut der Nikolaus bei den Benefiz-Weihnachtsklängen am See vorbei, tags darauf gastiert Beppo Calzone um 18.30 Uhr ebendort.

Auf der Bühne gibt’s drei Tage lang ein tolles Programm.
Auf der Bühne gibt’s drei Tage lang ein tolles Programm.(Bild: David Pokorny)

Zu den großen musikalischen Highlights zählen „3Klang“ am Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag „Stromlos“ (19.30 Uhr) und am Montag bereits um 16.30 Uhr „Die Edlseer“.

Das komplette Programm finden Sie online auf podersdorfamsee.at unter Events. Die Benefiz-Weihnachtsklänge werden zu Gunsten der Kinderkrebshilfe veranstaltet. Tanken Sie Adventstimmung und tun Sie Gutes dabei! 

Charlotte Barbara Titz
Burgenland
