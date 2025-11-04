Gesetz soll Verkauf von legalem Hanf regeln

Laut dem Österreichischen Cannabis Bundesverband (ÖCB) sieht der Entwurf zudem vor, dass CBD-Shops eine „Hanf-Lizenz“ beantragen müssen, um bis zum Jahr 2028 weiter verkaufen zu dürfen. „Drei Jahre Übergangsfrist sind besser als gar nichts – aber sie ändern nichts an der falschen Weichenstellung“, sagte ÖCB-Obmann Klaus Hübner. Cannabis sei kein Tabakprodukt. Es bräuchte ein eigenständiges Cannabissteuergesetz, das die Rahmenbedingungen schaffe. Österreichs Cannabiswirtschaft hat laut dem Verband etwa 500 Betriebe mit insgesamt mehr als 1500 Beschäftigten.