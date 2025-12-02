Freispruch und Geldbuße im Po-Biss-Gerichtsposse

„Gib’s ihm, wenn es ihm dann besser geht“

„Der Kollege wurde in der Vorstellung verletzt. Das soll nicht passieren. Es war ein absurder, emotionaler Spieltag und der Biss war vielleicht stärker als normalerweise“, beteuert die Schauspielerin. Das Opfer, das letztes Mal theatralisch inklusive Tränen ausgesagt hatte, fordert 1300 Euro Schmerzensgeld. „Gib’s ihm. Wenn es ihm dann besser geht“, sagt Friedmann zu Ainedter, der sich aufgrund der Höhe zuerst sträubt. Und weiter: „Ich dreh gut. Ich kann es mir leisten.“