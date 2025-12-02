Räuber überfielen in Italien Geldtransporter

Der filmreife Coup fand vor einem Tunnel zwischen den Anschlussstellen Scilla und Bagnara statt. Die Täter blockierten am frühen Morgen die Fahrbahn mit mehreren brennenden Autos. Zudem wurden Nägel auf der Autobahn verteilt, um das gepanzerte Transportfahrzeug, das sie im Visier hatten, an der Weiterfahrt zu hindern.