Mit Feuer auf Autobahn
Räuber überfielen in Italien Geldtransporter
Wilde Szenen haben sich am Montag auf der Autobahn A2 in Kalabrien abgespielt: Räuber überfielen einen Geldtransporter und konnten mit zwei Millionen Euro Beute entkommen.
Der filmreife Coup fand vor einem Tunnel zwischen den Anschlussstellen Scilla und Bagnara statt. Die Täter blockierten am frühen Morgen die Fahrbahn mit mehreren brennenden Autos. Zudem wurden Nägel auf der Autobahn verteilt, um das gepanzerte Transportfahrzeug, das sie im Visier hatten, an der Weiterfahrt zu hindern.
Tür des Transporters wurde aufgesprengt
Der Geldtransporter wurde schließlich von mehreren Unbekannten umzingelt. Auch Schüsse aus Maschinenpistolen sollen gefallen sein, wie italienische Medien berichteten. Die drei Securitymitarbeiter blieben indes im gepanzerten Fahrzeug sitzen.
Die Räuber sprengten schließlich die Tür des Transporters auf. Glücklicherweise wurde laut Polizei niemand verletzt. Die Räuber sollen laut ersten Schätzungen mit etwa zwei Millionen Euro geflüchtet sein. Es könnte sein, dass sie zu Fuß über die nahe gelegene Ausfahrt entkamen.
Die Feuerwehr löschte die brennenden Autos, die Autobahn wurde von der Polizei gesichert. Fahrzeuge wurden während des Einsatzes bei der Anschlussstelle Scilla abgeleitet und konnten bei Bagnara wieder auffahren.
Es ist unklar, wer hinter dem Millionen-Coup steckt. Die Tat dürfte jedoch minutiös geplant worden sein. Die Behörden nehmen an, dass es sich um eine Gruppe handelt – nun werden die Überwachungskameras entlang der A2 überprüft.
