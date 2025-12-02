NÖ: Bursche (14) drohte Mitschülerinnen zu töten

Polizeieinsatz an der Polytechnischen Schule in Herzogenburg im Bezirk St. Pölten: Ein 14-Jähriger hatte gedroht, mehrere Mitschülerinnen umzubringen. „Die Worte waren so klar, dass man sie ernst nehmen muss“, heißt es seitens der Bildungsdirektion. Ebenfalls bange Minuten erlebte vor zwei Wochen die Gemeinde Lichtenwörth – ein 14-jähriger Ex-Schüler soll eine Drohung gegen die dort ansässige Schule ausgesprochen haben.