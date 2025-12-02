55.800 Euro für Burgstaller nach Faustschlag

„Das können wir nicht annehmen“, kontert Burgstaller-Anwalt Nikolaus Rosenauer sofort. Dann ergreift sein Mandant selbst das Wort: „Dieses Gespräch hätte ich mir gewünscht, bevor der Prozess stattgefunden hat. Ich weiß, jeder Mensch macht Fehler. Ich will kein Leben zerstören. Aber ihr müsst verstehen, dass das eine Horrorzeit für mich war. Ich hatte Angst im Krankenhaus, dass ich einschlafe und nicht mehr aufwache.“