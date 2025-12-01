Kürzeste Gemeinderatssitzung aller Zeiten

ÖVP-Stadtrat Armin Zwazl dazu: „Seine Ankündigung, sich heute zur Wahl als Bürgermeister zu stellen, hat Günther Kautz hiermit gebrochen“. Er vergleicht sein Verhalten mit der Serie „Games of Thrones“, wo es auch darum geht, Macht und Krone um jeden Preis zu erhalten. „Während Kautz schon darauf schielt, sich die Krone aufsetzen, haben wir mit Peter Teix bereits jemanden gefunden, der die Gefahr auf sich nimmt – ohne Show, ohne Machtspiele, ohne große Bühne“.