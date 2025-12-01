Vorteilswelt
Nur 14 Minuten lang

Kürzeste Gemeinderatssitzung aller Zeiten

Niederösterreich
01.12.2025 19:11
Vizebürgermeister Marcus Berlosnig von der Partei „Wir für euch“ ärgert sich, dass SPÖ und Grüne ...
Vizebürgermeister Marcus Berlosnig von der Partei „Wir für euch“ ärgert sich, dass SPÖ und Grüne Neuwahlen erzwingen möchten.(Bild: Doris Seebacher)

Heute um 18 Uhr wurde die Gemeinderatssitzung, bei der Peter Teix zum neuen Bürgermeister von Neunkirchen gewählt werden sollte, eröffnet. Da aber SPÖ und Grüne fernblieben, war keine Zweidrittelmehrheit für eine Beschlussfassung gegeben. Um 18.14 Uhr wurde die Sitzung wieder geschlossen.

Wie bereits am Vormittag angekündigt, blieben die zwölf Mandatare der SPÖ sowie die drei Mandatare der Grünen der für 18 Uhr angesetzten Gemeinderatssitzung fern. „21 Mandatare sind erschienen“, zählt Vizebürgermeister Marcus Berlosnig durch. Während ÖVP-Mandatar Thomas Rack entschuldigt war, blieben die SPÖ- und Grüne-Mandatare unentschuldigt fern, kritisiert Berlosnig. Das führte dazu, dass dieser Gemeinderat nicht mehr beschlussfähig war.  

ÖVP-Stadtrat Armin Zwazl dazu: „Seine Ankündigung, sich heute zur Wahl als Bürgermeister zu stellen, hat Günther Kautz hiermit gebrochen“. Er vergleicht sein Verhalten mit der Serie „Games of Thrones“, wo es auch darum geht, Macht und Krone um jeden Preis zu erhalten. „Während Kautz schon darauf schielt, sich die Krone aufsetzen, haben wir mit Peter Teix bereits jemanden gefunden, der die Gefahr auf sich nimmt – ohne Show, ohne Machtspiele, ohne große Bühne“. 

Voraussichtlich in zwei Wochen wird sich Peter Teix wieder der Wahl zum Bürgermeister stellen.
Voraussichtlich in zwei Wochen wird sich Peter Teix wieder der Wahl zum Bürgermeister stellen.(Bild: Doris Seebacher)
„Wer heute nicht hier ist, verweigert die Verantwortung“, kritisiert ÖVP-Stadtrat Armin Zwazl ...
„Wer heute nicht hier ist, verweigert die Verantwortung“, kritisiert ÖVP-Stadtrat Armin Zwazl das Fernbleiben der roten und grünen Mandatare.(Bild: Doris Seebacher)

Bereits am 6. Dezember wird nun die nächste Gemeinderatssitzung einberufen. „Hier wird die Wahl zum Bürgermeister ohne Rücksicht auf die Anzahl der Mitglieder durchgeführt werden“, so Berlosnig.

Da der Gemeinderat aber dann auch weiterhin mit weniger als zwei Drittel besetzt ist, muss dieser von der Landesregierung aufgelöst werden und innerhalb von sechs Monaten müssen Neuwahlen stattfinden. 

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Niederösterreich

