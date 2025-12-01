Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tumulte gehen weiter

Heute doch keine Neuwahl des Bürgermeisters

Niederösterreich
01.12.2025 10:49
Johannes Benda, Klubobmann der Grünen und SPÖ-Obmann Günther Kautz (re.) legen ihre Mandate ...
Johannes Benda, Klubobmann der Grünen und SPÖ-Obmann Günther Kautz (re.) legen ihre Mandate heute Montag, dem 1. Dezember, zurück.(Bild: Doris Seebacher)

Jetzt ist es fix. Die Oppositionsparteien SPÖ und Grüne legen heute noch ihre 15 Mandate zurück. Somit fehlt die Zweidrittelmehrheit, um die heutige Gemeinderatssitzung, bei der Peter Teix zum neuen Bürgermeister gewählt werden soll, abzuhalten. 

0 Kommentare

Die Spatzen haben es bereits von den Dächern Neunkirchens gepfiffen, als SPÖ-Obmann Günther Kautz bereits am Freitag eine eilige Pressekonferenz einberief. SPÖ (zwölf Mandate) und Grüne (drei Mandate) werden dieser Sitzung heute fernbleiben, denn sie werden heute noch ihre Mandate zurücklegen.

 

Johannes Benda und Günther Kautz mit ihren Anträgen um Mandatsrücklegung. FPÖ-Mandatar Wilhelm ...
Johannes Benda und Günther Kautz mit ihren Anträgen um Mandatsrücklegung. FPÖ-Mandatar Wilhelm Haberbichler wird sein Mandat behalten, er spricht sich jedoch auch deutlich für Neuwahlen aus.(Bild: Doris Seebacher)

Kurzer Rückblick: Am 6. Oktober wurden sieben von neun FPÖ-Mitgliedern aus der Partei ausgeschlossen, weil sie einem Sparpaket des Koalitionspartners ÖVP zugestimmt hatten. Am 17. November trat ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics als Bürgermeisterin zurück. Noch am selben Tag wurde der Unternehmer Wolfgang Kessler als Nachfolger präsentiert. Dieser machte aber bereits drei Tage später wieder einen Rückzieher. Nun soll ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix heute Abend zum neuen Bürgermeister gewählt werden.

Wie gehts nun weiter?
„Ohne eine Zweidrittelmehrheit muss der Gemeinderat nun aufgelöst und Neuwahlen ausgeschrieben werden“, so Kautz. Diese könnten bereits im März stattfinden. Warum dieser Entschluss? „So kann es nicht weitergehen“, erklärt Kautz. „Fünf ÖVP-Rücktritte seit der letzten Wahl, ein Budgetdefizit von über drei Millionen bei einem Schuldenstand von 38 Millionen Euro – es wird Zeit, dass Neunkirchen wieder mal mit positiven Nachrichten in den Medien ist“. 

Und auch Johannes Benda, Klubobmann der Grünen, ärgert sich: „Die ÖVP ist gespalten, es herrscht vollkommener Kommunikationsstillstand. Neuwahlen sind eine Chance auf mehr Stabilität“.

Vizebürgermeister spricht von „verheerendem Signal“
Und auch Vizebürgermeister Marcus Berlosnig meldet sich bereits zu Wort: „Das Vorgehen der SPÖ und der Grünen Fraktion, mit einem kollektiven Rücktritt den Gemeinderat in Neunkirchen faktisch auszuschalten, mag rechtlich zulässig sein - demokratiepolitisch ist es jedoch ein verheerendes Signal.“ Die Konsequenzen: „Ein massiver Stillstand bei der Sanierung der Stadtfinanzen und bei zentralen Projekten für die Zukunft Neunkirchens sowie erhebliche Zusatzkosten für erzwungene Neuwahlen - rund 50.000 Euro, die letztlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu tragen haben“. Er appelliert an die Ersatzmitglieder auf den jeweiligen Listen, ihre demokratische Verantwortung wahrzunehmen, und ihr Mandat anzunehmen. 

Laut Kautz und Benda habe man hier jedoch bereits vorgesorgt und Verzichtserklärungen von den nachfolgenden Mandatare eingeholt. 

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
249.122 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
139.013 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
127.178 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf