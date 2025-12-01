Heute doch keine Neuwahl des Bürgermeisters

Wie gehts nun weiter?

„Ohne eine Zweidrittelmehrheit muss der Gemeinderat nun aufgelöst und Neuwahlen ausgeschrieben werden“, so Kautz. Diese könnten bereits im März stattfinden. Warum dieser Entschluss? „So kann es nicht weitergehen“, erklärt Kautz. „Fünf ÖVP-Rücktritte seit der letzten Wahl, ein Budgetdefizit von über drei Millionen bei einem Schuldenstand von 38 Millionen Euro – es wird Zeit, dass Neunkirchen wieder mal mit positiven Nachrichten in den Medien ist“.

Und auch Johannes Benda, Klubobmann der Grünen, ärgert sich: „Die ÖVP ist gespalten, es herrscht vollkommener Kommunikationsstillstand. Neuwahlen sind eine Chance auf mehr Stabilität“.