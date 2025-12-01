Vardy schießt Cremonese zu Sieg gegen Bologna

Englands Ex-Teamstürmer Jamie Vardy hat Cremonese in der italienischen Serie A zu einem 3:1 beim FC Bologna geschossen.
Der 38-Jährige traf am Montagabend zweimal für die Gäste, die Bologna die erste Niederlage nach davor sechs Siegen in drei Unentschieden in der Meisterschaft zufügten.
Gegen Salzburg hatte Bologna in der Europa League zuletzt 4:1 gewonnen. Die Norditaliener verpassten durch die Niederlage den Anschluss an die Top Vier der Tabelle.
