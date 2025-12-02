Vorteilswelt
„Krone“-Adventkalender

Tür 2: Weihnachtsbäume von heimischen Bauern

Advent
02.12.2025 00:01
Der „Krone“-Adventkalender sorgt mit tollen Preisen für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit und was wäre Weihnachten ohne Christbaum? Daher verlosen wir heute 125 x 1 Weihnachtsbaum-Gutschein im Wert von 40 €. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge!

Heute verlosen wir: 125 x € 40,- Weihnachtsbaum-Gutscheine

Der schönste aller Bäume gehört an Weihnachten einfach dazu. Umso besser, dass man mit einem Baum aus der Heimat auch noch etwas für die Umwelt tun kann. Wenige Transportkilometer, nachhaltige Christbaumkulturen und Bewirtschaftung von Familienbetrieben sind nur drei Gründe, die für einen österreichischen Christbaum sprechen.

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche werktags ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei - neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

Mehr Advent
„Krone“-Adventkalender
Tür 2: Weihnachtsbäume von heimischen Bauern
Täglich tolle Preise
Das „Krone“- Adventkalender Gewinnspiel
Advent, Advent!
Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!
Interview
„Beim Helfen geht es um die Menschlichkeit!“
Fünf Tricks entlarvt
Weihnachtsbetrug: So können Sie sich schützen
