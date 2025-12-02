Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ kennt Details

Was Fahrplanwechsel bringt, welche Sperren warten

Tirol
02.12.2025 12:18
Mitte Dezember kommt es auch in Tirol wieder zum Fahrplanwechsel.
Mitte Dezember kommt es auch in Tirol wieder zum Fahrplanwechsel.(Bild: Christof Birbaumer)

Viele Pendlerinnen und Pendler betrifft der jährliche Fahrplanwechsel – Mitte Dezember ist es wieder so weit! Die „Tiroler Krone“ hat sich näher angeschaut, was sich ändern wird und welche Streckensperren auf die Bevölkerung zukommen werden.

0 Kommentare

Alle Jahre wieder kommt um diese Zeit der europaweite Fahrplanwechsel. So auch in Tirol. Und da spielt der öffentliche Verkehr eine ganz wesentliche Rolle, tirolweit hat jeder und jede vierte ein Dauerticket, in Innsbruck ist es sogar jeder zweite – das sind mehr, als private Pkw zugelassen sind.

„Tirol hat mit rund 67 Millionen Angebotskilometern pro Jahr österreichweit das dichteste Öffi-Netz pro Einwohner“, ist Landesrat René Zumtobel (SPÖ) stolz. Er bleibt ambitioniert: „In den letzten drei Jahren hatten wir einen Zuwachs von 50.000 Jahreskartenbesitzern. Wir wollen in den nächsten Jahren die magische Marke von 200.000 überschreiten.“

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Keine Fahrpläne mehr an den Haltestellen in Tirol
Die wohl auffälligste Neuerung wird in Tirol sein, dass die papiernen Fahrpläne an den Haltestellen wegfallen werden. Mittels APP oder QR-Code kann man sich an den Haltestellen informieren – die Fahrpläne sind außerdem auch zum Download erhältlich sowie in den Kundencentern von VVT und IVB. Damit sollen in Summe neun Tonnen Papier eingespart werden.

Werner Dilitz (ÖBB), Alexander Jug (VVT), LR René Zumtobel und Ekkehard Allinger-Csollich (IVB)
Werner Dilitz (ÖBB), Alexander Jug (VVT), LR René Zumtobel und Ekkehard Allinger-Csollich (IVB)(Bild: Christof Birbaumer)

Konkrete Neuerungen in allen Landesteilen
Der neue Fahrplan, der in Kürze in Kraft tritt, bringt zahlreiche spürbare Verbesserungen. In Innsbruck etwa soll ab 11. Jänner 2026 eine Direkt-Verbindung zum Flughafen kommen, um die Linie F zu entlasten. Die Express-Verbindung FX wird allerdings nur im Winter und nur am Sonntag verkehren. Sie wird auch einen eigenen Tarif haben und 6,90 Euro kosten.

VVT-Chef Alexander Jug, der Tirols Öffi-Netz in der „Champions League“ sieht, betonte die Wichtigkeit der Weiterentwicklung.

Ein Überblick

  • Großraum Telfs: Hier wird das Busangebot verdichtet. Durch die Zusammenführung von Linien entsteht ein Halbstundentakt zum wichtigen Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen sowie zur Knotenhaltestelle Anton-Auer-Straße. Das verbessert die Anbindung an die S-Bahn und den REX, der Fahrgäste in nur 19 Minuten nach Innsbruck bringt.
  • Tiroler Unterland: Die Region Söllandl wird deutlich besser an die vier zentralen Bahnhöfe Kufstein, Wörgl, St. Johann und Kitzbühel angebunden. Ziel ist die optimale Verschränkung von Bus und Bahn, um Pendlern den Umstieg zu erleichtern.
  • Stubaital: Ein lang gehegter Wunsch vieler Stubaier geht in Erfüllung. Ab Mai 2026 wird eine stündliche Busverbindung zwischen dem Tal und Innsbruck eingeführt, was eine wesentliche Verbesserung darstellt.
  • Wipptal: Auch hier wird die Anbindung der Seitentäler an die Schiene forciert. Buslinien werden enger an die Bahnhöfe Steinach und Matrei angebunden, um die Verbindungen Richtung Brenner und Innsbruck attraktiver zu machen.
  • Neue Interregio-Züge: Eine der größten Neuerungen auf der Schiene betrifft den Bezirk Kitzbühel. Neue Interregio-Züge der ÖBB schaffen eine schnelle Direktverbindung von Innsbruck nach Kitzbühel in nur einer Stunde und 12 Minuten. Landesrat Zumtobel mit einem Schmunzeln: „Das schaffen Sie mit dem Auto legal definitiv nicht.“
  • Osttirol: Wie VVT-Geschäftsführer Jug ergänzte, werden auch in Osttirol Verbesserungen umgesetzt. So werden neue Zuggarnituren eingesetzt und der Taktverkehr optimiert.
Lesen Sie auch:
Mit dem Auto
Tiroler legen über 3,7 Milliarden Kilometer zurück
23.09.2025

„Gemeinsam schaffen wir Mobilitätswende“
Insgesamt investiert das Land weiter massiv in den Ausbau des Öffis. LR Zumtobel schloss mit einem Dank an alle Verkehrsunternehmen und deren Mitarbeiter: „Gemeinsam schaffen wir die Mobilitätswende. Nach den 200.000 Stammkunden überlegen wir uns dann den nächsten Schritt.“

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
254.268 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
208.014 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
149.399 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf