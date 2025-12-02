Was Fahrplanwechsel bringt, welche Sperren warten

Keine Fahrpläne mehr an den Haltestellen in Tirol

Die wohl auffälligste Neuerung wird in Tirol sein, dass die papiernen Fahrpläne an den Haltestellen wegfallen werden. Mittels APP oder QR-Code kann man sich an den Haltestellen informieren – die Fahrpläne sind außerdem auch zum Download erhältlich sowie in den Kundencentern von VVT und IVB. Damit sollen in Summe neun Tonnen Papier eingespart werden.