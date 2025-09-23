Tiroler legen über 3,7 Milliarden Kilometer zurück

Elektrofahrräder als großes Potenzial

Um Autofahrten und Staus weiter zu reduzieren, verweist der VCÖ auf ein „großes und bisher unterschätztes Potenzial“, nämlich Elektrofahrräder. „Damit können auch längere Distanzen von 15 oder 20 Kilometern sowie Strecken mit Steigungen mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden.“ Zwei weitere wichtige Hebel: der Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel sowie das Bilden von Fahrgemeinschaften. „So spart man sich auch einiges an Geld“, rührt VCÖ-Experte Michael Schwendinger die Werbetrommel.