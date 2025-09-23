Tiroler legen über 3,7 Milliarden Kilometer zurück

Der VCÖ präsentiert Zahlen zur Mobilität der Tiroler Haushalte. Die Organisation verweist zur weiteren Reduktion des Verkehrs auf ein bisher unterschätztes Potenzial.
Anhand von Daten der Statistik Austria hat sich der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung näher angeschaut. Mit dem Ergebnis, dass ein Tiroler Haushalt im Schnitt pro Jahr 10.920 Auto-Kilometer zurücklegt. „Nach Wien ist das der niedrigste Wert im Bundesländer-Vergleich“, heißt es in einer Aussendung. Die gute Nachricht: Im Vergleich zur Erhebung in den Jahren 2021/2022 wurden weniger Kilometer gefahren.
„Nach wie vor eine hohe Verkehrsbelastung“
Dem VCÖ ist das aber noch zu wenig. Die insgesamt 3,75 Milliarden Kilometer, die Tirols Haushalte mit dem Auto 2023/2024 unterwegs waren, stellen eine „nach wie vor hohe Verkehrsbelastung dar“. Zum besseren Vergleich: 3,75 Mrd. km entsprechen in etwa der Distanz zwölfmal Erde-Sonne und wieder zurück.
Damit können auch längere Distanzen von 15 oder 20 Kilometern sowie Strecken mit Steigungen mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden.
Michael Schwendinger
Elektrofahrräder als großes Potenzial
Um Autofahrten und Staus weiter zu reduzieren, verweist der VCÖ auf ein „großes und bisher unterschätztes Potenzial“, nämlich Elektrofahrräder. „Damit können auch längere Distanzen von 15 oder 20 Kilometern sowie Strecken mit Steigungen mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden.“ Zwei weitere wichtige Hebel: der Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel sowie das Bilden von Fahrgemeinschaften. „So spart man sich auch einiges an Geld“, rührt VCÖ-Experte Michael Schwendinger die Werbetrommel.
Er fordert, wieder mehr Geld für den Ausbau der Radinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. „In den Städten und Gemeinden erhöhen wiederum niedrigere Tempolimits und Verkehrsberuhigung die Sicherheit beim Fahren mit Elektro-Fahrrädern und herkömmlichen Fahrrädern.“
