Lenker findet Leichenteile auf deutscher Autobahn

Ermittler vermuten keinen Unfall

Die Identität der Toten ist bislang ebenfalls komplett unklar. Wie die Leichenteile auf die Autobahn gelangt sind, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich aber nicht um einen Unfall handeln – die Mordkommission wurde in dem rätselhaften Fall eingeschaltet. Die A45 konnte am Montagmorgen wieder freigegeben werden.