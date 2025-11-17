Abgetrennte Hände
Lenker findet Leichenteile auf deutscher Autobahn
In der Nacht auf Montag hat ein Autofahrer auf der A45 in Nordrhein-Westfalen eine schaurige Entdeckung machen müssen: Auf der Fahrbahn befanden sich Leichenteile. Die Autobahn wurde komplett gesperrt, die Mordkommission rückte aus.
Die Polizei wurde gegen 3 Uhr von dem aufmerksamen Lenker alarmiert. Die Leichenteile wurden zwischen den Ortschaften Olpe und Siegen gefunden. Es soll sich um die sterblichen Überreste einer Frau handeln.
Hände abgetrennt?
Das Areal wurde von Beamten gründlich abgesucht. Wie „Bild“ berichtet, wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht sagen, wie viele und welche Leichenteile genau gefunden wurden. Der Zeitung zufolge soll es sich jedoch um die abgetrennten Hände einer Frau handeln.
Ermittler vermuten keinen Unfall
Die Identität der Toten ist bislang ebenfalls komplett unklar. Wie die Leichenteile auf die Autobahn gelangt sind, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich aber nicht um einen Unfall handeln – die Mordkommission wurde in dem rätselhaften Fall eingeschaltet. Die A45 konnte am Montagmorgen wieder freigegeben werden.
