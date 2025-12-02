Schule gerettet – trotzdem wird weiter gestritten

Die monatelange Ungewissheit, was mit jenen 200 Schülern passieren wird, die derzeit in der Praxisvolksschule (PVS) in Krems unterrichtet werden, ist Geschichte: Denn die Schule bleibt bestehen. Die Erzdiözese Wien, die Diözese St. Pölten, das Land und die Stadt Krems haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Die Einschreibungen für zwei erste Klassen und eine Vorschulklasse sind nun bereits möglich. Jetzt geht es in die Detailplanung, wie die Schule in das Areal bestmöglich integriert und weiterentwickelt werden kann.