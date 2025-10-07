Krems bangt um die Zukunft von Volksschulen

„Politische Selbstinszenierung“

Stadtchef Peter Molnar betont ebenso wie Martin Zöhrer, dass die Stadt bislang in keinster Weise von der Diözese (die auch eine „Krone“-Anfrage unbeantwortet ließ) über ihre weiteren Absichten informiert worden sei. Ein für November geplantes Treffen mit Vertretern der Diözese und der Bildungsdirektion soll nun vorgezogen werden und Klarheit bringen. Die beiden sparen aber auch nicht mit Kritik an Kamleitner: Er betreibe politische Selbstinszenierung auf Kosten besorgter Eltern. „Warum er vor Abschluss der Gespräche an die Öffentlichkeit geht und Eltern, Kinder und Lehrpersonal verunsichert, erschließt sich mir nicht“, so Molnar.