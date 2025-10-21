Stadt schafft eine Notlösung für 160 Volksschüler

Dauerhafte Weiterführung – auch unter Leitung der Stadt

Die Stadt sei aber auf eine rasche Schließung der Schule vorbereitet, versichert Zöhrer. „In den öffentlichen Volksschulen der Stadt wäre ab September 2026 ausreichend Platz für alle betroffenen 160 Kremser Kinder vorhanden“, so Zöhrer, der aber im selben Atemzug betont: „Das kann nur eine Notlösung sein!“ Der Freiheitliche fordert die Verhandlungspartner nämlich auf, im Fall der Fälle die PVS so lange zu erhalten, bis eine kindgerechte und geordnete Schulauflösung stattfinden könne. „Ich setze mich aber für eine dauerhafte Weiterführung ein – entweder unter Leitung der Diözese oder der Stadt.“