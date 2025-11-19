Appell an Bischöfe: „Gebt die Schule nicht auf“

Zwar hat die Stadt betont, dass man eine Notlösung für die Burschen und Mädchen im kommenden Schuljahr parat habe, man erhofft sich aber endlich Klarheit. Bildungsstadtrat Martin Zöhrer (FPÖ) hat sich nun deswegen an die Bischöfe der Erzdiözese Wien und der Diözese St. Pölten – sie sind Schulerhalter beziehungsweise Grundbesitzer – mittels offenem Brief gewandt. „Ich appelliere, die PVS nicht aufzugeben“, so Zöhrer. Sie aufzulösen oder ihren Bestand zu gefährden, wäre ein schwerwiegender Fehler, betont der Stadtrat: „Man kann eine über Jahre gewachsene Schulgemeinschaft nicht einfach ersetzen. Wir hoffen auf eine Lösung im Sinne der Kinder!“