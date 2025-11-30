Kommunikationszentrum wird demnächst eröffnet

Im Frühjahr erfolgt die Dachbegrünung

Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung stehen im Mittelpunkt. Der Holz-Zubau ist abgeschlossen und die großflächigen Öffnungen zum künftigen Gartenbereich ebenfalls montiert. Ein Gründach wird im Frühjahr angelegt. Sanitäranlagen und neue Lagerräume werden derzeit installiert bevor den Innenausbau erledigt. Das Veranstaltungszentrum wird in seiner endgültigen Form Platz für rund 140 Personen bieten und auch Treffpunkt für Vereine sein. Die Gesamtkosten liegen bei rund 600.000 Euro, wovon 300.000 Euro vom Bund gedeckt werden.