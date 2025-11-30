Kommunikationszentrum wird demnächst eröffnet

Das neue Kommunikationszentrum im Eisenstädter Stadtteil St. Georgen ist in der Zielgeraden. Die Eröffnung wird demnächst mit stimmigen Adventfeiern erfolgen.
Ein Jahr nach dem Baustart steht das neue Kommunikationszentrum in St. Georgen vor den finalen Arbeiten. Der Estrich ist bereits vollständig verlegt, und in diesen Wochen beginnen die Innenausbauarbeiten. Bürgermeister Thomas Steiner überzeugte sich bei einer Begehung gemeinsam mit Gemeinderäten aus St. Georgen und Stadtbezirksvorsteherin Adelheid Hahnekamp vom Baufortschritt.
Im Frühjahr erfolgt die Dachbegrünung
Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung stehen im Mittelpunkt. Der Holz-Zubau ist abgeschlossen und die großflächigen Öffnungen zum künftigen Gartenbereich ebenfalls montiert. Ein Gründach wird im Frühjahr angelegt. Sanitäranlagen und neue Lagerräume werden derzeit installiert bevor den Innenausbau erledigt. Das Veranstaltungszentrum wird in seiner endgültigen Form Platz für rund 140 Personen bieten und auch Treffpunkt für Vereine sein. Die Gesamtkosten liegen bei rund 600.000 Euro, wovon 300.000 Euro vom Bund gedeckt werden.
Erste Bewährungsprobe wird das Heim am 13. Dezember beim Dorfabend im Advent und am 24. Dezember haben, wenn das letzte Adventfenster in St. Georgen dort geöffnet wird. Steiner freut sich: „Es ist schön zu sehen, wie dieses wichtige Projekt für St. Georgen wächst. Das neue Veranstaltungszentrum wird künftig ein moderner, multifunktionaler Raum sein, der das gesellschaftliche Leben im Ortsteil nachhaltig stärkt.“
