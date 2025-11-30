Rückkehr des Mattersburger Weihnachtsmarktes

Nikolaus schaut am ersten Tag vorbei

Die offizielle Eröffnung ist am Freitag, den 5. Dezember: Zum Auftakt besucht der Nikolaus die Kinder, im Anschluss sind die Perchten der „Mattersburger Schlossteifln“ zu Gast und sie werden sich zahm und kinderfreundlich verhalten. Ebenfalls neu: Von Freitag bis Sonntag wird an allen Marktwochenenden Live-Musik geboten – das Programm reicht von klassischen Bläserensembles bis zu weihnachtlichen Jazz-, Pop- und Rockklängen. Auch am Montag, dem 8. Dezember, ist der Markt geöffnet und es gibt Live-Musik. Ab 6. Dezember werden Christbäume zum Verkauf angeboten. Eine weitere Besonderheit sind flaumige, duftende Buchteln aus dem Holzofen, die jeden Samstag frisch vor Ort gebacken werden.