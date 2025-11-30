Rückkehr des Mattersburger Weihnachtsmarktes

Bescheidenen Erfolg hatte die Gemeinde Mattersburg mit dem neuen Marktkonzept voriges Jahr. Nun „wandert“ die Veranstaltung nicht mehr auf verschiedene Plätze und wurde attraktiver gemacht.
Zurück auf dem „Veranstaltungsplatz“ findet sich heuer wieder der Mattersburger Weihnachtsmarkt. Voriges Jahr fand der Zauber an verschiedenen Orten wie dem Jubiläumspark oder dem Dorfplatz statt. Die Besucher waren offenbar nicht begeistert von dieser Art des Weihnachtsmarktes.
Erweiterte Gastro und Platz zum Sitzen
Dazu meint Vizebürgermeister Thomas Nikles (SPÖ): „Dieser wandernde Advent wurde nicht angenommen. Wir konzentrieren uns heuer wieder an den drei Adventwochenenden auf den Veranstaltungsplatz.“ Auch die Weinhandlung Terroir, voriges Jahr, erste Station der Veranstaltung, war heuer nur beim Mühlenadvent mit dabei. „Dafür bieten wir“, so Nikles, „ein erweitertes Gastronomienagebot und Sitz-Zonen.“
Nikolaus schaut am ersten Tag vorbei
Die offizielle Eröffnung ist am Freitag, den 5. Dezember: Zum Auftakt besucht der Nikolaus die Kinder, im Anschluss sind die Perchten der „Mattersburger Schlossteifln“ zu Gast und sie werden sich zahm und kinderfreundlich verhalten. Ebenfalls neu: Von Freitag bis Sonntag wird an allen Marktwochenenden Live-Musik geboten – das Programm reicht von klassischen Bläserensembles bis zu weihnachtlichen Jazz-, Pop- und Rockklängen. Auch am Montag, dem 8. Dezember, ist der Markt geöffnet und es gibt Live-Musik. Ab 6. Dezember werden Christbäume zum Verkauf angeboten. Eine weitere Besonderheit sind flaumige, duftende Buchteln aus dem Holzofen, die jeden Samstag frisch vor Ort gebacken werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.