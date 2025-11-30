Vorteilswelt
Nach Mißerfolg 2024

Rückkehr des Mattersburger Weihnachtsmarktes

Burgenland
30.11.2025 19:00
Zum Auftakt kommt der Nikolaus zu den Kindern am Markt.
Zum Auftakt kommt der Nikolaus zu den Kindern am Markt.(Bild: Stadtgemeinde Mattersburg)

Bescheidenen Erfolg hatte die Gemeinde Mattersburg mit dem neuen Marktkonzept voriges Jahr. Nun „wandert“ die Veranstaltung nicht mehr auf verschiedene Plätze und wurde attraktiver gemacht.

Zurück auf dem „Veranstaltungsplatz“ findet sich heuer wieder der Mattersburger Weihnachtsmarkt. Voriges Jahr fand der Zauber an verschiedenen Orten wie dem Jubiläumspark oder dem Dorfplatz statt. Die Besucher waren offenbar nicht begeistert von dieser Art des Weihnachtsmarktes.

Erweiterte Gastro und Platz zum Sitzen
Dazu meint Vizebürgermeister Thomas Nikles (SPÖ): „Dieser wandernde Advent wurde nicht angenommen. Wir konzentrieren uns heuer wieder an den drei Adventwochenenden auf den Veranstaltungsplatz.“ Auch die Weinhandlung Terroir, voriges Jahr, erste Station der Veranstaltung, war heuer nur beim Mühlenadvent mit dabei. „Dafür bieten wir“, so Nikles, „ein erweitertes Gastronomienagebot und  Sitz-Zonen.“

Die Stadtkapelle Mattersburg sorgt neben anderen für die musikalische Umrahmung.
Die Stadtkapelle Mattersburg sorgt neben anderen für die musikalische Umrahmung.(Bild: Stadtgemeinde Mattersburg)

Nikolaus schaut am ersten Tag vorbei
Die offizielle Eröffnung ist am Freitag, den 5. Dezember: Zum Auftakt besucht der Nikolaus die Kinder, im Anschluss sind die Perchten der „Mattersburger Schlossteifln“ zu Gast und sie werden sich zahm und kinderfreundlich verhalten. Ebenfalls neu: Von Freitag bis Sonntag wird an allen Marktwochenenden Live-Musik geboten – das Programm reicht von klassischen Bläserensembles bis zu weihnachtlichen Jazz-, Pop- und Rockklängen. Auch am Montag, dem 8. Dezember, ist der Markt geöffnet und es gibt Live-Musik. Ab 6. Dezember werden Christbäume zum Verkauf angeboten. Eine weitere Besonderheit sind flaumige, duftende Buchteln aus dem Holzofen, die jeden Samstag frisch vor Ort gebacken werden.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Burgenland
