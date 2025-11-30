Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kärnten per Bus

Neue Verbindungen versprechen mehr Studierende

Kärnten
30.11.2025 22:00
Freya Steinecker (li.) zog von der Uni Graz nach Klagenfurt.
Freya Steinecker (li.) zog von der Uni Graz nach Klagenfurt.(Bild: Christian Tragner)

In zwei Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Mit den neuen Verbindungen sind vier Stunden Heimreise Geschichte.

0 Kommentare

Für die ganze Universität Klagenfurt sind die neuen Buslinien in Verbindung mit der Koralmbahn eine Riesen-Herausforderung. „Künftig wollen wir viel mehr Steirer anlocken“, sagt Freya Steinecker, die in Klagenfurt Medienkommunikation studiert. Auch sie kommt aus der grünen Mark.

Neue Verbindungen machen Reisen viel schneller
„Bisher dauerte meine Heimreise mit dem Weg über Bischofshofen zumindest dreieinhalb Stunden. Ich komme aus Moosheim bei Schladming. Bisher hatte ich zwei Routen heimzufahren. Nehme ich die Tour über Leoben, dauert der Trip sogar über vier Stunden. Und hat ein Zug Verspätung, was oft passiert, ist für die Heimreise noch mehr Zeit nötig.“

Die neuen Verbindungen machen die Reisen viel schneller. In 41 Minuten ist man in Graz. Steinecker hat selbst zwei Jahre in Graz studiert, „Klagenfurt hat viele Vorteile. An der Karl-Franzens-Universität sind die Studierende nur eine Nummer, in Klagenfurt geht man persönlich auf sie ein. Ich hab’ dadurch schon oft Vorteile gehabt.

Auskünfte:

Infos zu Fahrplänen und Co. gibt es am 4.12. am Hauptbahnhof (15-20 Uhr), am 5.12. im Südpark (9-18 Uhr) und am 6.12. in den City Arkaden (9-18 Uhr).

Es gibt viele Studienzweige nur in Klagenfurt. Auch das Freizeitangebot ist viel besser geworden. Es wird nicht nur Eisbaden im Wörthersee angeboten. Mit schnellen Verbindungen spricht viel für ein Leben in Kärnten“, sagt Steinecker.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
245.833 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
123.064 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
120.791 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Kärnten
Kärnten per Bus
Neue Verbindungen versprechen mehr Studierende
Krone-Tradition
In den Karawanken beginnt Kärntens Advent am Berg
Klagenfurt dreht Spiel
4:1! From führt den KAC mit Hattrick zum Derbysieg
Kindertheater
Eine herzerwärmende Reise mit Miss Schüchtern
Kennt Nikita Scherbak
Fix! Neuer VSV-Trainer wird am Montag präsentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf