In den Karawanken beginnt Kärntens Advent am Berg

Warm, echt und voll Gemeinschaft. Die Adventwanderungen von „Krone“, Bergrettung und Kirche sind wieder gestartet.
„Krone“, Kirche und Bergrettung Kärnten führen seit fast 20 Jahren mit den Adventwanderungen durch die stille, schönste Zeit des Jahres. Jeden Adventsonntag geht es auf einen besonderen Berg.
Zum heurigen Auftakt dieser lebendigen Tradition zeigte sich Sonntag die Topitza bei Bad Eisenkappel von ihrer allerbesten Seite. Und viele Bergfreunde waren wieder gekommen, alte Bekannte, Familien, junge Naturbegeisterte – viele, die die Adventwanderungen seit Jahren begleiten. Schritt für Schritt gings der Weihnachtshektik davon, Schritt für Schritt hinein in die Bergruhe.
Bergretter der Ortsstelle Bad Eisenkappel, verstärkt durch Kameraden aus Klagenfurt, mit Ortsstellenleiter Kurt Müller und sogar Landesleiter Hannes Gütler begleitete die Wanderer – ein starkes Zeichen für die Verbundenheit zwischen Ehrenamt und Gemeinschaft.
Oben auf dem Karawanken-Gipfel dann der einzigartige Moment, auf den viele das ganze Jahr warten. Bergseelsorger Roland Stadler fand in seiner Gipfelandacht wieder jene warmen Worte, die Herz und Kopf erreichen. Worte von Hoffnung, Frieden und dem Licht, das jeder in sich trägt und das man in diesen Zeiten besonders braucht.
Und viele freuen sich bereits auf den kommenden Sonntag, wenn das Stubeck hoch über Gmünd ruft und die zweite Adventwanderung die Berge erneut in ein besonders Licht taucht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.