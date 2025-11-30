Vorteilswelt
In den Karawanken beginnt Kärntens Advent am Berg

Bergkrone
30.11.2025 20:00
Für viele ein aktiver Start in die Adventzeit: Die Wanderung zur Bergandacht auf die Topitza bei ...
Für viele ein aktiver Start in die Adventzeit: Die Wanderung zur Bergandacht auf die Topitza bei Bad Eisenkappel am 1. Adventsonntag.(Bild: Hannes Wallner)

Warm, echt und voll Gemeinschaft. Die Adventwanderungen von „Krone“, Bergrettung und Kirche sind wieder gestartet. 

„Krone“, Kirche und Bergrettung Kärnten führen seit fast 20 Jahren mit den Adventwanderungen durch die stille, schönste Zeit des Jahres. Jeden Adventsonntag geht es auf einen besonderen Berg.

Zum heurigen Auftakt dieser lebendigen Tradition zeigte sich Sonntag die Topitza bei Bad Eisenkappel von ihrer allerbesten Seite. Und viele Bergfreunde waren wieder gekommen, alte Bekannte, Familien, junge Naturbegeisterte – viele, die die Adventwanderungen seit Jahren begleiten. Schritt für Schritt gings der Weihnachtshektik davon, Schritt für Schritt hinein in die Bergruhe.

Bergretter der Ortsstelle Bad Eisenkappel, verstärkt durch Kameraden aus Klagenfurt, mit Ortsstellenleiter Kurt Müller und sogar Landesleiter Hannes Gütler begleitete die Wanderer – ein starkes Zeichen für die Verbundenheit zwischen Ehrenamt und Gemeinschaft.

Bergretter der Ortsstelle Bad Eisenkappel, verstärkt durch Klagenfurter Kameraden, sorgten für ...
Bergretter der Ortsstelle Bad Eisenkappel, verstärkt durch Klagenfurter Kameraden, sorgten für die Sicherheit der Teilnehmer.(Bild: Hannes Wallner)
Viele Bergfreunde sind seit vielen Jahren bei den Wanderungen mit dabei.
Viele Bergfreunde sind seit vielen Jahren bei den Wanderungen mit dabei.(Bild: Hannes Wallner)
Spektakuläres Bergpanorma, während Teile Südkärntens unter einer Nebeldecke lagen.
Spektakuläres Bergpanorma, während Teile Südkärntens unter einer Nebeldecke lagen.(Bild: Hannes Wallner)
Gespannt lauschen die Adventwanderer den Worten von Bergseelsorger Roland Stadler.
Gespannt lauschen die Adventwanderer den Worten von Bergseelsorger Roland Stadler.(Bild: Hannes Wallner)
Der dreijährige Killian mit seinem Papa auf der Topitza.
Der dreijährige Killian mit seinem Papa auf der Topitza.(Bild: Hannes Wallner)
Der Gipfel der Topitza – im Hintergrund die Petzen.
Der Gipfel der Topitza – im Hintergrund die Petzen.(Bild: Hannes Wallner)
Aufstieg durch den Winterwald.
Aufstieg durch den Winterwald.(Bild: Hannes Wallner)
Ein schönes Zeichen: ein geschmückter Christbaum direkt am Wegesrand.
Ein schönes Zeichen: ein geschmückter Christbaum direkt am Wegesrand.(Bild: Hannes Wallner)
Mit dabei bei der Adventwanderung: Andreas Hinker, Frontmann der Partyband Lauser.
Mit dabei bei der Adventwanderung: Andreas Hinker, Frontmann der Partyband Lauser.(Bild: Hannes Wallner)
Der Aufstieg auf die Topitza ist der kürzeste aller vier Adventwanderungen.
Der Aufstieg auf die Topitza ist der kürzeste aller vier Adventwanderungen.(Bild: Hannes Wallner)
Bergretter am Gipfel.
Bergretter am Gipfel.(Bild: Hannes Wallner)
Der Aufstieg ist kurz, hat aber ein, zwei knackige Stellen.
Der Aufstieg ist kurz, hat aber ein, zwei knackige Stellen.(Bild: Hannes Wallner)

Oben auf dem Karawanken-Gipfel dann der einzigartige Moment, auf den viele das ganze Jahr warten. Bergseelsorger Roland Stadler fand in seiner Gipfelandacht wieder jene warmen Worte, die Herz und Kopf erreichen. Worte von Hoffnung, Frieden und dem Licht, das jeder in sich trägt und das man in diesen Zeiten besonders braucht.

Und viele freuen sich bereits auf den kommenden Sonntag, wenn das Stubeck hoch über Gmünd ruft und die zweite Adventwanderung die Berge erneut in ein besonders Licht taucht.

