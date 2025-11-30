Rote Aufholjagd im Kärntner Playstation-Derby

Advent, Advent, das erste Lichtlein brennt! Und oft brannte bisher auch der KAC im Derby ein Feuerwerk ab, wenn am Tag des Duells ein „Kerzerl“ angezündet wurde. So gab’s in diesem Jahrtausend bisher sechs Derbys an einem Advent-Sonntag – und viermal jubelten die Rotjacken. So auch zuletzt am 10. Dezember 2023 mit einem 4:2 daheim. „Ich erwarte wieder ein aggressives und körperbetontes Duell – wie vor zwei Wochen in Villach“, sagt KAC-Verteidiger Clemens Unterweger. „Wir müssen diszipliniert sein, denn ihr Powerplay ist sehr gut.“ Bei der 3:5-Niederlage in der Draustadt hate die Furey-Truppe ja drei Treffer in Unterzahl kassiert.