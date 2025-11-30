Rote Aufholjagd im Kärntner Playstation-Derby

Derbytime im Eishockey! Am Sonntag treffen KAC und VSV in Klagenfurt zum 361. Mal aufeinander. Die „Krone“ bat im Vorfeld Rotjacken-Verteidiger David Maier und seinen Villacher Kontrahenten und Ex-Mitspieler Thomas Vallant zum Playstation-Duell – da gab‘s im Spiel „NHL 26“ viele Emotionen, flotte Sprüche und eine unglaubliche Aufholjagd. Das ganze Match zwischen den beiden gibt‘s im Artikel zum Nachsehen. Zudem: Derbys an einem Advent-Sonntag liegen den Rotjacken statistisch.
Das Derby vorm Derby am Sonntag! Denn die „Kärntner Krone“ wollte wissen, ob die Eishockey-Cracks auch auf der Spielkonsole „Playstation 5“ gute Hände haben. Daher trafen sich am Freitag KAC-Verteidiger David Maier und sein Villacher Kontrahent Thomas Vallant in der Redaktion in Klagenfurt – um sich auf dem Riesenbildschirm mit ihren jeweiligen Teams im Spiel „NHL 26“ zu messen.
Wenn KAC-Stürmer Finn van Ee ein Solo macht und Tobias Sablattnig einen Check fährt, dann weißt du, dass dieses Derby nur auf der Playstation ablaufen kann.
VSV-Crack Thomas VALLANT
„Härte und Emotionen!“
Und obwohl Maier privat eher beim Game „Call of Duty“ daheim ist und Vallant auf der Konsole Fußball mit seinem Lieblingsklub Dortmund bevorzugt, entwickelte sich ein spannendes und vor allem hochemotionales Duell. „Das gehört dazu. Ich habe NHL bisher nur in meiner Kindheit gespielt – da muss ich über Härte und Emotionen kommen“, grinste Ex-KAC-Crack Vallant vor dem Start.
„Der hat geübt“
Um dann aber im Startdrittel mit 2:0 in Führung zu gehen. Weshalb sein Kumpel Maier vermutete, dass der VSV-Verteidiger heimlich geübt hat: „Keiner kann mir erzählen, dass er sich nicht das Spiel runtergeladen hat, als er vom Termin wusste!“
Mir ist es egal, ob ich verliere oder nicht – die Hauptsache ist, dass Thomas Vallant im Spiel kein Tor schießt.
KAC-Verteidiger David MAIER
Murray mit Siegestor
Doch die virtuellen Rotjacken fanden immer besser in die Partie, glichen aus – und am Ende versenkte (der real verletzte) Verteidiger Jordan Murray den Puck von der blauen Linie zum 3:2-Heimsieg im Netz. „Echt cool! Ich habe viele Schüsse geblockt. Das müssen wir ins echte Derby am Sonntag mitnehmen“, sagt Maier, der im Duell gegen die Villacher sein Comeback feiern könnte. Für den VSV trafen auf der Konsole sonst noch Tschurnig und Hutchison – beim KAC Nickl und Kempe.
„Überlege Protest!“
Klar war Vallant nicht happy – vor allem mit zwei Strafen, die er selbst virtuell kassiert hat. „Eigentlich müsste man überlegen, hier Protest einzulegen. Als ich 2:0 vorne war, sind dem David ja fast die Barthaare ausgefallen“, grinst der gebürtige Wolfsberger, der fürs Duell heute einen Wunsch hat: „Wir brauchen denselben Einsatz wie auf der Playstation – mit sehr vielen Checks.“
Das Siegestor des KAC im Playstation-Derby war ein Wurstsemmel-Schuss von der blauen Linie – so einen hole ich mit der Kappe herunter.
Thomas VALLANT zum Siegestor des KAC
Kabinen-Konsole wurde gestohlen
Früher wurde auch in der KAC-Kabine eifrig gezockt – bis die Konsole vor etwa drei Jahren gestohlen wurde. „Sogar während einem Spiel, auch Turnschuhe waren weg“, schüttelt Maier den Kopf. Damals war NHL das Haupt-Spiel unter den Klagenfurter Spielern, was auch Vallant bestätigte: „Ich habe aber nur zugesehen – es war ganz lustig, weil Maier die Kabine immer kurz und klein geschrien hat, wenn er wieder einmal verloren hat.“ Doch diesmal hatte der Klagenfurter die Nase dann vorne. . .
Advent, Advent, das erste Lichtlein brennt! Und oft brannte bisher auch der KAC im Derby ein Feuerwerk ab, wenn am Tag des Duells ein „Kerzerl“ angezündet wurde. So gab’s in diesem Jahrtausend bisher sechs Derbys an einem Advent-Sonntag – und viermal jubelten die Rotjacken. So auch zuletzt am 10. Dezember 2023 mit einem 4:2 daheim. „Ich erwarte wieder ein aggressives und körperbetontes Duell – wie vor zwei Wochen in Villach“, sagt KAC-Verteidiger Clemens Unterweger. „Wir müssen diszipliniert sein, denn ihr Powerplay ist sehr gut.“ Bei der 3:5-Niederlage in der Draustadt hate die Furey-Truppe ja drei Treffer in Unterzahl kassiert.
Stürmer Mario Kempe verpasste gestern krank das Training und wackelt für die Partie am Sonntag. Aber offensiv läuft‘s seit der Teampause richtig stark. Mit im Schnitt 4,57 Toren pro Partie – zuletzt gab’s ja zweimal sechs Treffer. Unterweger: „Aktuell kreieren wir mehr und auch im Powerplay geht’s aufwärts. Nach der 6:9-Niederlage in Innsbruck wollten wir gegen Vorarlberg unbedingt eine Reaktion zeigen – und das hat geklappt. Das waren wir uns auch selber schuldig.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.