Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Stipendium

FH Kärnten bildet die Pflegekräfte von morgen aus

Kärnten
30.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: FH Kärnten)

Gesundheit spielt im Leben eines jeden Menschen eine entscheidende Rolle. Wenn jemand erkrankt oder auf Unterstützung angewiesen ist, braucht es gut ausgebildete Fachkräfte. Gleichzeitig steigt der Pflegebedarf, weil Menschen älter werden und die medizinische Versorgung immer vielfältiger wird. Pflegeberufe gewinnen damit stark an Bedeutung.

Pflegeberufe sind ein unverzichtbarer Teil unserer Zukunft und weit mehr als nur ein Job. Denn sie bieten Sicherheit, Verantwortung und Nähe zu Menschen. Jede Handlung zählt und jede Entscheidung zeigt Wirkung. Genau darauf bereitet die Fachhochschule Kärnten vor: Sie bildet moderne Pflegeprofis aus, die den Beruf mit Herz und Köpfchen gestalten.

„Für Notfälle gerüstet“ – Interview mit Rudolf Janz über die Notfallausbildung der FH Kärnten

„Krone“: Herr Janz, warum ist die Ausbildung im Umgang mit Notfallsituationen an der FH Kärnten so wichtig?

Rudolf Janz, Fachhochschullehrer an der FH Kärnten: Pflegepersonen müssen in kritischen Situationen schnell und sicher handeln. Die FH Kärnten orientiert sich dabei an den aktuellen Leitlinien des European Resuscitation Council (ERC). So werden Studierende von Beginn an nach international anerkannten und wissenschaftlich fundierten Standards ausgebildet. Die starke Ausrichtung auf Notfallkompetenzen basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich Simulation und praxisnaher Lehre.

„Krone“: Welche Inhalte werden vermittelt und was unterscheidet die FH Kärnten?

Janz: Die Ausbildung kombiniert theoretisches Wissen, praktische Übungen und realitätsnahe Simulationstrainings. Seit Oktober 2025 ist die FH Kärnten offizielles ERC-Kurszentrum. Dadurch können zertifizierte Notfallkurse auf höchstem europäischen Standard angeboten werden – ein klarer Qualitätsvorsprung.

„Krone“: Wie profitieren die Studierenden später davon?

Janz: Sie gewinnen Routine für strukturiertes Handeln im Ernstfall. Einsätze in den internen Notfallteams bei Veranstaltungen bieten wertvolle Praxiserfahrung, fördern Teamarbeit und schärfen die Sicherheit.

Praxisnahes Bachelorstudium

Im Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege lernen Studierende die fachlichen, medizinischen und rechtlichen Grundlagen des Berufs. Dazu kommen wichtige Kompetenzen wie Kommunikation, wissenschaftliches Arbeiten und Teamfähigkeit im Gesundheitswesen. Die Ausbildung findet zur Hälfte im echten Berufsalltag statt: Während der Praxisphasen sammeln die Studierenden Erfahrungen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und mobilen Diensten. So entsteht von Beginn an ein enger Bezug zur Praxis. Das Gelernte wird im Umgang mit Patienten angewendet und weiterentwickelt.

(Bild: FH Kärnten)

Besonders wichtig ist die neue Rolle des gehobenen Dienstes in der Pflege. Pflegekräfte übernehmen immer mehr Verantwortung und arbeiten eng mit anderen Gesundheitsberufen zusammen. Sie erkennen Bedürfnisse, begleiten Erkrankte und ihre Angehörigen und treffen fachliche Entscheidungen auf wissenschaftlicher Basis. Am Ende des Studiums tragen Absolventen den Titel Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Bachelor of Science inHealth Studies.

Professor Anita Mitterdorfer, Leiterin des Studiengangs Gesundheits- und Krankenpflege an der FH ...
Professor Anita Mitterdorfer, Leiterin des Studiengangs Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Kärnten(Bild: FH Kärnten)

Stipendium ermöglicht den Einstieg

Damit der Einstieg gelingt, gibt es seit geraumer Zeit ein neues Stipendium der Privatstiftung Kärntner Sparkasse für Quereinsteiger. Pro Jahrgang werden dabei zehn Studierende finanziell unterstützt. Das hilft Menschen, die beruflich neu starten möchten und bisher keine Förderung erhalten konnten.

Für Stipendiat Stefan Kanduth, früher in der IT tätig, war die Entscheidung ein Neubeginn:

Zitat Icon

„Ich möchte nicht nur Systeme optimieren, sondern Menschen unterstützen. Mit der finanziellen Hilfe kann ich meinen Traum verwirklichen.“

Stefan Kanduth

Michaela Kawalar wechselte aus dem Büro in die Pflege:

Zitat Icon

„Erfahrungen wie die Begleitung meines Vaters haben mir gezeigt, wie wichtig Pflege ist. Jetzt kann ich mein Ziel verfolgen und mich spezialisieren.“

Michaela Kawalar

Auch Alina Hartwig startete sportlich in die Gesundheitsbranche:

Zitat Icon

„Ohne Unterstützung wäre es schwer gewesen. Jetzt kann ich mich voll auf meine Ausbildung konzentrieren.“

Alina Hartwig

Nach dem Bachelor stehen viele Spezialisierungen offen. Wer seine Kompetenzen weiter ausbauen möchte, kann an der FH Kärnten den neuen Masterstudiengang Advanced Nursing Practice in der Primärversorgung absolvieren. Dort geht es um moderne Pflege im direkten Lebensumfeld der Menschen – in Gemeinden, Familien und sozialen Einrichtungen. Absolventen stärken so die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung und helfen, das Gesundheitssystem nachhaltig zu verbessern.

„Von Bachelor bis Doktorat“ – ein Interview mit Fakultätsleiter Holger Penz

„Krone“: Herr Penz, welche Schwerpunkte setzt die FH Kärnten derzeit im Bereich Gesundheit und Pflege?

Holger Penz, Fakultätsleiter: Die FH Kärnten baut ihr Ausbildungsangebot im Gesundheits- und Pflegebereich stark aus. Ziel ist ein durchgängiges Studienprogramm vom Bachelor bis zum Doktorat. Absolventinnen und Absolventen von Pflege, medizinisch-technischen Diensten oder Hebammen sollen direkt in spezialisierte Masterstudien starten können. Die Kosten entsprechen dabei den regulären Studiengebühren. Neu ist der Masterstudiengang Advanced Nursing Practice. Ab kommendem Jahr folgen weitere Programme, darunter Angewandte Telemedizin. Als Teil einer European University arbeitet die FH Kärnten außerdem an neuen PhD-Programmen.

Fakultätsleiter Holger Penz
Fakultätsleiter Holger Penz(Bild: Helge Bauer)

„Krone“: Welche Bedeutung hat das Stipendium im dritten Ausbildungsjahr?

Penz: Das Stipendium ist ein wichtiger finanzieller Anreiz, besonders für Umsteiger.

„Krone“: Welche Herausforderungen und Zukunftschancen sehen Sie in der Pflege?

Penz: Der Personalbedarf ist hoch. Gleichzeitig wird das Berufsfeld vielfältiger und komplexer. Dadurch entstehen neue Karrierewege – bis hin zu Führungskräften. Die FH Kärnten bereitet gezielt darauf vor.

DATEN & FAKTEN

  • Stipendium: für wen ist es geeignet?

Für Berufsumsteiger über 30 Jahre sowie für Absolventen anderer Studiengänge, die ein Studium in der Gesundheits- und Krankenpflege starten.

  • Was wird gefördert?

Finanzielle Unterstützung in Höhe von 5000 Euro im ersten Studienjahr

  • Wie viele Plätze gibt es?

Insgesamt 10 Stipendien pro Jahr

  • Voraussetzungen:

Inskription im Studium

Motivationsschreiben

  • Weitere Infos:

www.fh-kaernten.at/guk

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kärnten

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
215.815 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
111.292 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
105.407 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
650 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Kärnten
Mit Stipendium
FH Kärnten bildet die Pflegekräfte von morgen aus
„Coca Cola“ kommt
Ein legendärer Truck auf Kärnten-Tour
Krone Plus Logo
„Ich funktioniere nur“
In schwerer Zeit führt Marco den VSV ins Derby
Die Stimmen zum Spiel:
„Das tut sehr weh“: Große Enttäuschung beim WAC
Besondere Idee
Bewegung statt Naschereien im Adventkalender
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf