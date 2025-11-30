FH Kärnten bildet die Pflegekräfte von morgen aus

Gesundheit spielt im Leben eines jeden Menschen eine entscheidende Rolle. Wenn jemand erkrankt oder auf Unterstützung angewiesen ist, braucht es gut ausgebildete Fachkräfte. Gleichzeitig steigt der Pflegebedarf, weil Menschen älter werden und die medizinische Versorgung immer vielfältiger wird. Pflegeberufe gewinnen damit stark an Bedeutung.