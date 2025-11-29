Foden rettet Manchester City Sieg gegen Aufsteiger

Ein ganz anderes Bild bekamen die Fans in der zweiten Halbzeit zu Gesicht. Nachdem Dominic Calvert-Lewin (49.) kurz nach Wiederanpfiff auf 1:2 verkürzte, traf Lukas Nmecha (68.) zum 2:2. Erst in der 91. Minute war es erneut Foden, der ManCity jubeln ließ. Mit dem Sieg konnten die „Citizens“ den Rückstand auf Tabellenführer Arsenal auf vier Punkte verkürzen, die „Gunners“ treffen am Sonntag im London-Derby auf den FC Chelsea.