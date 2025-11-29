Vorteilswelt
Tor in Nachspielzeit

Foden rettet Manchester City Sieg gegen Aufsteiger

Premier League
29.11.2025 18:01
Phil Foden (2. von links) schoss ManCity zum Sieg.
Phil Foden (2. von links) schoss ManCity zum Sieg.(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Manchester City hat im Kampf um die Tabellenspitze der Premier League wichtige Punkte errungen. Nachdem die „Skyblues“ eine 2:0-Führung gegen Aufsteiger Leeds United verspielt hatten, schoss Phil Foden die Hausherren in der Nachspielzeit schließlich doch noch zum 3:2.

Die Truppe von Pep Guardiola erwischte vor eigenem Publikum einen Start nach Wunsch, bereits nach wenigen Sekunden traf Phil Foden (1.) zum 1:0. In der 25. Minute war es dann Josko Gvardiol, der auf 2:0 für die Hausherren erhöhte.

Ein ganz anderes Bild bekamen die Fans in der zweiten Halbzeit zu Gesicht. Nachdem Dominic Calvert-Lewin (49.) kurz nach Wiederanpfiff auf 1:2 verkürzte, traf Lukas Nmecha (68.) zum 2:2. Erst in der 91. Minute war es erneut Foden, der ManCity jubeln ließ. Mit dem Sieg konnten die „Citizens“ den Rückstand auf Tabellenführer Arsenal auf vier Punkte verkürzen, die „Gunners“ treffen am Sonntag im London-Derby auf den FC Chelsea.

Porträt von krone Sport
krone Sport
