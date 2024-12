Katzenbabys wurden hilflos in Wildnis ausgesetzt!

Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe schildert: „Die Kätzchen – ein Bub und ein Mädchen – haben Schnupfen und Augenentzündung und sind viel zu klein, um an den Fundort selbst gelangt sein. Jetzt sind die beiden bei uns in Sicherheit, aber das Aussetzen von Tieren – egal welcher Art – ist kein Bagatelldelikt, es drohen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Es handelt sich um fühlende, leidensfähige Lebewesen, was manchen herzlosen Menschen – selbst in der Vorweihnachtszeit – offenbar egal sein dürfte, nachdem sie sich auch nicht an die Katzenkastrationspflicht halten.“