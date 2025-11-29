Spektakuläre Rückkehr bei Krisen-Klub Liverpool?

Nach neun Niederlagen aus den letzten zwölf Spielen – zwei davon in den vergangenen fünf Tagen in Anfield – nimmt die Trainerdiskussion in Liverpool Fahrt auf. Wie die „Sun“ berichtet, könnte Klopp bei einer Entlassung von Slot als Interimstrainer bis Saisonende fungieren. Dies sei das „wahrscheinlichste“ Szenario, meint zumindest das Boulevardmedium. Seit fast einem Jahr amtiert der 58-jährige Deutsche als sogenannter Global Head of Soccer für Red Bull und ist in dieser Funktion unter anderem für Red Bull Salzburg mitverantwortlich.