Spektakuläre Rückkehr bei Krisen-Klub Liverpool?

Bahnt sich etwa eine spektakuläre Rückkehr beim FC Liverpool an? Weil Trainer Arne Slot beim amtierenden Premier-League-Champion vor dem Aus steht, bringen englische Medien nun Ex-Coach Jürgen Klopp ins Spiel.
Nach neun Niederlagen aus den letzten zwölf Spielen – zwei davon in den vergangenen fünf Tagen in Anfield – nimmt die Trainerdiskussion in Liverpool Fahrt auf. Wie die „Sun“ berichtet, könnte Klopp bei einer Entlassung von Slot als Interimstrainer bis Saisonende fungieren. Dies sei das „wahrscheinlichste“ Szenario, meint zumindest das Boulevardmedium. Seit fast einem Jahr amtiert der 58-jährige Deutsche als sogenannter Global Head of Soccer für Red Bull und ist in dieser Funktion unter anderem für Red Bull Salzburg mitverantwortlich.
„Es wäre die Geschichte des Jahrzehnts“
„Viele sehnen sich schon nach Jürgen Klopp zurück. Wenn du die Fans fragst, sagen mit Sicherheit viele: ‘Das wär’s!‘“, schildert Liverpool-Legende Didi Hamann bei Sky. „Wie wahrscheinlich ist es, dass er nach Liverpool zurückkehrt? Ich habe keine Ahnung. Es wäre aber die Geschichte des Jahrzehnts. Der Verein wird sich schon mit Trainer-Alternativen befasst haben. Dass sie mit Klopp gesprochen haben, davon gehe ich aus.“
Schlechteste Phase seit 1953/54
Der im Sommer mit beinahe einer halben Milliarde Euro verstärkte englische Meister durchläuft gerade die schlechteste Phase seit dem Abstieg im Jahr 1954. Damals blieben die Reds 15 Spiele in Serie sieglos, darunter waren zehn Niederlagen.
Das 0:3 bei Manchester City, das 0:3 gegen Nottingham Forest und das 1:4 gegen Eindhoven sind ebenfalls Negativrekord: Zuletzt hatten die Reds, in der Premier League derzeit nur Zwölfter, im Dezember 1953 drei Spiele in Serie mit mindestens drei Toren Unterschied verloren.
