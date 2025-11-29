Schnappt sich Glasner Bayerns Transfer-Flop?

Ein Missverständnis neigt sich dem Ende zu: Sacha Boey, der im Jänner 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum FC Bayern gewechselt war, steht vor dem Abgang aus München. Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner hat ein Auge auf den Außenverteidiger geworfen.
Wie die „Sport Bild“ berichtet, zeigt der Premier-League-Klub großes Interesse am 25-Jährigen. Die Bayern fordern eine Ablösesumme in der Höhe von 15 Millionen Euro. Somit droht ein sattes Transferminus. Schon länger zählt Boey in München zu den Verkaufskandidaten.
Bereits im Sommer hatte Glasner über einen zu kleinen Kader geklagt. Jetzt winkt eine Verstärkung für die Defensive.
In den Top-5
Aktuell liegt das sein Team in der Premier League sensationell auf Rang fünf. In der Conference League musste man am Donnerstagabend jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Crystal Palace verlor auswärts bei RC Straßburg mit 1:2 und rangiert nun auf Platz 18.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.