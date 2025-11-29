Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

30-Mio.-Mann im Visier

Schnappt sich Glasner Bayerns Transfer-Flop?

Fußball International
29.11.2025 10:13
Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AP/Antonin Utz)

Ein Missverständnis neigt sich dem Ende zu: Sacha Boey, der im Jänner 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum FC Bayern gewechselt war, steht vor dem Abgang aus München. Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner hat ein Auge auf den Außenverteidiger geworfen.

0 Kommentare

Wie die „Sport Bild“ berichtet, zeigt der Premier-League-Klub großes Interesse am 25-Jährigen. Die Bayern fordern eine Ablösesumme in der Höhe von 15 Millionen Euro. Somit droht ein sattes Transferminus. Schon länger zählt Boey in München zu den Verkaufskandidaten.

Sacha Boey (re.)
Sacha Boey (re.)(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Bereits im Sommer hatte Glasner über einen zu kleinen Kader geklagt. Jetzt winkt eine Verstärkung für die Defensive. 

Lesen Sie auch:
Die Tage von Arne Slot (re.) scheinen gezählt, die LFC-Fans hoffen auf Oliver Glasner.
Nach bitterem Debakel
Nur noch Spott für Slot! Weg frei für Glasner?
28.11.2025
Europacup-Abend
Arnautovic siegt in Unterzahl, Pleite für Glasner
27.11.2025

In den Top-5
Aktuell liegt das sein Team in der Premier League sensationell auf Rang fünf. In der Conference League musste man am Donnerstagabend jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Crystal Palace verlor auswärts bei RC Straßburg mit 1:2 und rangiert nun auf Platz 18.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
185.306 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
110.936 mal gelesen
Ausland
Drei Festnahmen nach Feuerinferno in Hongkong
101.367 mal gelesen
In dem dicht besiedelten Komplex aus den 1980er-Jahren mit acht Wohnblöcken leben mehr als 4600 ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
656 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Fußball International
30-Mio.-Mann im Visier
Schnappt sich Glasner Bayerns Transfer-Flop?
Die Vize-Champs kommen
Empfang unserer U17-Helden ab 17 Uhr LIVESTREAM
Das wäre ein Hammer!
Spektakuläre Rückkehr bei Krisen-Klub Liverpool?
„Krone“-Kolumne
Herzog: JETZT ins kalte Wasser stoßen!
Hier im Liveticker:
Barcelona gegen Deportivo Alaves ab 16.15 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf