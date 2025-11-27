Auf Gemeinden kommen schwierige Zeiten zu

Die bittere Stunde der Wahrheit: Jetzt erhielten die Gemeinden die Vorschau der Ertragsanteile 2026 vom Bund, die als Basis zur Erstellung der nächsten Budgets herangezogen wird. Beim Anblick der Zahlen sei nicht zu erwarten, dass sich die finanzielle Situation der Kommunen in ganz Österreich klar verbessert, wie in den Fachkreisen zu hören ist. In den Amtsstuben rauchen die Köpfe. Dieser Tage ist zu klären, ob und wie ein vernünftiger Finanzhaushalt auf die Beine gestellt werden kann.