Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geld fehlt

Auf Gemeinden kommen schwierige Zeiten zu

Burgenland
27.11.2025 11:00
Kein gutes Jahr für die Gemeinden: Die Rechnung ist für die meisten nicht aufgegangen.
Kein gutes Jahr für die Gemeinden: Die Rechnung ist für die meisten nicht aufgegangen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Die Stimmung in den Amtsstuben ist angespannt. Jetzt soll das Budget 2026 erstellt werden, doch an allen Ecken und Enden fehlt das Geld.

0 Kommentare

Die bittere Stunde der Wahrheit: Jetzt erhielten die Gemeinden die Vorschau der Ertragsanteile 2026 vom Bund, die als Basis zur Erstellung der nächsten Budgets herangezogen wird. Beim Anblick der Zahlen sei nicht zu erwarten, dass sich die finanzielle Situation der Kommunen in ganz Österreich klar verbessert, wie in den Fachkreisen zu hören ist. In den Amtsstuben rauchen die Köpfe. Dieser Tage ist zu klären, ob und wie ein vernünftiger Finanzhaushalt auf die Beine gestellt werden kann.

70 Prozent höhere Gebühren
Schon jetzt steht für SPÖ-Gemeindesprecher Thomas Hoffmann, Bürgermeister in Schattendorf, fest, dass auf die Einwohner eine massive Belastungswelle zurollen wird: „Gemeindegebühren müssen teils um bis zu 70 Prozent erhöht werden.“ Konkret betroffen seien die Kanalbenützungs- und Anschlussgebühren, Anliegerleistungen, Müllgebühren, Friedhofsbeiträge, Hundeabgabe und vieles mehr.

Zitat Icon

Die aktuelle Prognose der Gemeindefinanzen zeigt weiterhin eine Einnahmen-Ausgaben-Schere. Damit sinkt der Spielraum für Investitionen.

Das Zentrum für Verwaltungsforschung

„Kommunen in Geiselhaft“
Hoffmann sieht die alleinige Schuld für die allgemeine missliche Finanzlage bei der ÖVP auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene: „Während seit Jahrzehnten nur ÖVP-Finanzminister das Steuergeld sprichwörtlich aus dem Fenster geworfen haben, hat die ÖVP Burgenland durch die Ablehnung des Gemeindeentlastungspakets alle 171 Kommunen in Geiselhaft genommen.“ Eine Erleichterung von 353 Millionen € in zehn Jahren hat das Gemeindepaket in Aussicht gestellt.

Die ÖVP sieht hingegen die Kommunen als „Finanzierungsquelle der größenwahnsinnigen Politik der SPÖ“. Obwohl der Bund die Ertragsanteile um 14 Millionen Euro auf mehr als 360 Millionen erhöht habe, würde davon wieder deutlich weniger in die Gemeindekassen fließen.

10 Millionen Euro

Diesen hohen Euro-Betrag an Bedarfszuweisungen hat das Land Burgenland vorzeitig an Gemeinden zur finanziellen Unterstützung überwiesen. Bis zu 40 Millionen Euro sollen erneut in kommunale Sonderprojekte investiert werden. „Österreichweit ein Spitzenwert“, heißt es.

Vorschau „irreführend“
„SPÖ-Landeshauptmann Doskozil kassiert immer mehr Geld der Gemeinden ein. Die Abzocke wird 2026 noch härter“, wettert ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl. Im laufenden Jahr würden den Gemeinden nur knapp 38 Prozent der Ertragsanteile bleiben, der Rest verschwinde in den Landeskassen, so die ÖVP-Bilanz: „Selbst die Budgetvorschau 2025 war irreführend. Tatsächlich lagen die Abzüge deutlich über der Prognose.“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 5°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-3° / 6°
Symbol heiter
Mattersburg
3° / 5°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
2° / 5°
Symbol wolkig

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
172.228 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.167 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
141.875 mal gelesen
Mehr Burgenland
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Feiern und Helfen
Perchten laufen in Neufeld für „Rollende Engel“
Noch mehr Kontrollen
Christkindlmarkt als „Jagdrevier“ für flinke Diebe
Krone Plus Logo
Nächster Schachzug
Doskozil landet Coup mit gefeiertem Netflix-Star
VBB in der Kritik
Stehengelassen: Ärger um vollen Bus nach Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf