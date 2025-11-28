Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Höchste Steuern reichen nicht?

Kolumnen
28.11.2025 05:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
0 Kommentare

In der tristen Nachrichtenlage über Österreichs Staatsfinanzen ragen wenige Zahlen auffällig heraus: Die Lohnsteuereinnahmen des Staates waren heuer in den ersten neun Monaten mit 27,6 Milliarden Euro so hoch wie noch nie. Die Denkfabrik Agenda Austria hat genau nachgerechnet: Seit 2019 sind die Lohnsteuer-Einnahmen um 33,3 Prozent gestiegen, das ist weit mehr, als die Inflation betragen hat. Und die Umsatzsteuer, die die meisten Einnahmen einspielt, ist ebenfalls auf die einsame Rekordhöhe von 30,1 Milliarden Euro geschnellt.

Fein, könnte man denken, so ein Staat ist gut dran: Der kann alles Wichtige gut finanzieren. Irrtum! Denn trotz der Einnahmenrekorde bei den Steuern ist das Budgetdefizit um weitere zwei Milliarden „förmlich explodiert“, warum, daran wird noch gerätselt. Aber dafür wissen wir genau, dass auch unsere Staatsschulden die höchsten aller Zeiten sind.

Die Politik wirkt hilflos: Geld für die Pflege? Sorry, haben wir nicht. Milliardenlücken bei den Pensionen? Geht leider jetzt nicht, vielleicht später, wenn es unbedingt sein muss. Im Gesundheitswesen fehlen notwendige Mittel? Vertagt, auf die nächste Reformwelle.

Pardon, aber so ein Verhalten ist unfassbar. Riesenprobleme liegen am Tisch, die Einnahmen sind hoch wie nie zuvor – und wir werden belehrt, dass man halt nicht alles zugleich lösen könne? Von „alles lösen“ ist keine Rede, wenigstens etwas sollten die Herrschaften anpacken!

Porträt von Georg Wailand
Georg Wailand
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
178.935 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
146.087 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
134.606 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
843 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Höchste Steuern reichen nicht?
„Krone“-Kommentar
Wenn Babys „divers“ sind
„Krone“-Kommentar
Das Land braucht einen fitten Kanzler mehr denn je
„Krone“-Kommentar
Machtkampf im Weißen Haus
„Krone“-Kommentar
Dilettantisch, chaotisch und ein Desaster
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf