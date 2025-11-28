Höchste Steuern reichen nicht?

In der tristen Nachrichtenlage über Österreichs Staatsfinanzen ragen wenige Zahlen auffällig heraus: Die Lohnsteuereinnahmen des Staates waren heuer in den ersten neun Monaten mit 27,6 Milliarden Euro so hoch wie noch nie. Die Denkfabrik Agenda Austria hat genau nachgerechnet: Seit 2019 sind die Lohnsteuer-Einnahmen um 33,3 Prozent gestiegen, das ist weit mehr, als die Inflation betragen hat. Und die Umsatzsteuer, die die meisten Einnahmen einspielt, ist ebenfalls auf die einsame Rekordhöhe von 30,1 Milliarden Euro geschnellt.