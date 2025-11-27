Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Michelangelo

Vatikanische Fuß-Sensation unter dem Hammer

Kultur
27.11.2025 08:20
Die in Rötel gezeichnete Skizze eines Fußes stammt höchstwahrscheinlich von Michelangelo.
Die in Rötel gezeichnete Skizze eines Fußes stammt höchstwahrscheinlich von Michelangelo.(Bild: © Christie’s)

Eine als Skizze Michelangelos zu seiner Sixtinischen Kapelle identifizierte Zeichnung wird am 5. Februar bei Christie‘s in New York versteigert. Sie ist auf 1,5 bis 2 Mio. Dollar geschätzt.

0 Kommentare

Das Glück ist bekanntlich ein Vogerl – manchmal auch ein Fußerl. So geschehen beim Auktionshaus Christie’s, wo eine Zeichnung in das Online-Portal flatterte, in dem man Kunstwerke für die Versteigerung schätzen lassen kann. Die auf alte Meisterzeichnungen spezialisierte Giada Damen bemerkte die Qualität der Zeichnung, die sich seit dem 18. Jahrhundert im Besitz einer europäischen Familie befand – und erkannte dank der Signatur „Michelangelo Bona Roti“ im 13,5 mal 11,5 Zentimeter kleinen Papier ein mögliches Werk des Renaissance-Meisters.

Weitere Forschungen ergaben, dass es sich bei dem Fuß wohl um eine Skizze zur Libyschen Sibylle, einer antiken Seherin, in der Sixtinischen Kapelle handelt. Als wichtiges Vergleichbeispiel wurde die berühmte Studie aus dem New Yorker Metropolitan Museum herangezogen.

Auch für den Michelangelo-Spezialisten Achim Gnann ist der Fuß stilistisch „sehr eng mit diesem Entwurf verbunden“.Auf dem New Yorker Blatt befindet sich dieselbe Signatur und ab 1511,in der Entstehungszeit der Sixtina, hat Michelangelo hauptsächlich mit Rötel gezeichnet. Allerdings möchte sich Gnann nicht festlegen, ohne das Blatt im Original gesehen zu haben.

Was jedoch auch im Foto erstaunt, sind die sehr männlich anmutenden Gliedmaßen und der muskulöse Rücken der Sibylle. Kein Wunder, denn Michelangelo standen, wie auch den Zeitgenossen, nur Männer als Akt Modell. Achim Gnann erklärt: „Es war in dieser Zeit üblich, dass man vor allem Werkstattgehilfen gezeichnet hat. Wenn jemand eine Frau als Aktmodell hatte, dann war es die eigene.“

Am 5. Februar kommt das Blatt in New York unter den Hammer.

Porträt von Stefan Musil
Stefan Musil
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
170.100 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
158.961 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
141.157 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
810 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Kultur
Neuer Michelangelo
Vatikanische Fuß-Sensation unter dem Hammer
Krone Plus Logo
Nächster Schachzug
Doskozil landet Coup mit gefeiertem Netflix-Star
Volksoper Wien
„Aschenbrödel“ als Farbexplosion mit Fußballprinz
„Krone“-Interview
Christina Kosik: „Ich habe mein Herz geklebt“
Uraufführung
Die Show beginnt, aber… Wo bleibt der „ERNST“?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf