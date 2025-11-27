Vatikanische Fuß-Sensation unter dem Hammer

Das Glück ist bekanntlich ein Vogerl – manchmal auch ein Fußerl. So geschehen beim Auktionshaus Christie’s, wo eine Zeichnung in das Online-Portal flatterte, in dem man Kunstwerke für die Versteigerung schätzen lassen kann. Die auf alte Meisterzeichnungen spezialisierte Giada Damen bemerkte die Qualität der Zeichnung, die sich seit dem 18. Jahrhundert im Besitz einer europäischen Familie befand – und erkannte dank der Signatur „Michelangelo Bona Roti“ im 13,5 mal 11,5 Zentimeter kleinen Papier ein mögliches Werk des Renaissance-Meisters.