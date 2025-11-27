Vatikanische Fuß-Sensation unter dem Hammer

Eine als Skizze Michelangelos zu seiner Sixtinischen Kapelle identifizierte Zeichnung wird am 5. Februar bei Christie‘s in New York versteigert. Sie ist auf 1,5 bis 2 Mio. Dollar geschätzt.
Das Glück ist bekanntlich ein Vogerl – manchmal auch ein Fußerl. So geschehen beim Auktionshaus Christie’s, wo eine Zeichnung in das Online-Portal flatterte, in dem man Kunstwerke für die Versteigerung schätzen lassen kann. Die auf alte Meisterzeichnungen spezialisierte Giada Damen bemerkte die Qualität der Zeichnung, die sich seit dem 18. Jahrhundert im Besitz einer europäischen Familie befand – und erkannte dank der Signatur „Michelangelo Bona Roti“ im 13,5 mal 11,5 Zentimeter kleinen Papier ein mögliches Werk des Renaissance-Meisters.
Weitere Forschungen ergaben, dass es sich bei dem Fuß wohl um eine Skizze zur Libyschen Sibylle, einer antiken Seherin, in der Sixtinischen Kapelle handelt. Als wichtiges Vergleichbeispiel wurde die berühmte Studie aus dem New Yorker Metropolitan Museum herangezogen.
Auch für den Michelangelo-Spezialisten Achim Gnann ist der Fuß stilistisch „sehr eng mit diesem Entwurf verbunden“.Auf dem New Yorker Blatt befindet sich dieselbe Signatur und ab 1511,in der Entstehungszeit der Sixtina, hat Michelangelo hauptsächlich mit Rötel gezeichnet. Allerdings möchte sich Gnann nicht festlegen, ohne das Blatt im Original gesehen zu haben.
Was jedoch auch im Foto erstaunt, sind die sehr männlich anmutenden Gliedmaßen und der muskulöse Rücken der Sibylle. Kein Wunder, denn Michelangelo standen, wie auch den Zeitgenossen, nur Männer als Akt Modell. Achim Gnann erklärt: „Es war in dieser Zeit üblich, dass man vor allem Werkstattgehilfen gezeichnet hat. Wenn jemand eine Frau als Aktmodell hatte, dann war es die eigene.“
Am 5. Februar kommt das Blatt in New York unter den Hammer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.